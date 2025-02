Η Ashley St. Clair προέτρεψε δημοσίως τον Έλον Μασκ να «τελειώσει τη συμφωνία τους» όσον αφορά τη συν-γονική σχέση, μόλις μία ημέρα αφότου επιβεβαίωσε ότι καλωσόρισε το 13ο παιδί του πριν από πέντε μήνες.

Σε μια διαγραμμένη πλέον απάντηση στον Μασκ, 53 ετών, στο X το Σάββατο, 15 Φεβρουαρίου, η Ashley St. Clair, συντηρητική influencer και συγγραφέας παιδικών βιβλίων, έγραψε ότι η ίδια και η ομάδα της «προσπαθούν να επικοινωνήσουν τις τελευταίες ημέρες και δεν έχει απαντήσει».

Η ανάρτηση του Μασκ στο X – η οποία ανέφερε απλώς «Ουάου» – ήταν απάντηση σε έναν λογαριασμό που δημοσίευσε ένα screenshot μιας υποτιθέμενης ανάρτησης στο X από το 2020 που έδειχνε την St. Clair να αστειεύεται ότι θέλει να τραβήξει την «προσοχή του Έλον Μασκ για μια πρόταση γάμου».

Ο Έλον Μασκ έσπασε τη σιωπή του μια μέρα αφότου η συντηρητική influencer Ashley St. Clair ισχυρίστηκε ότι γέννησε το μωρό του πριν από πέντε μήνες – απαντώντας σε μια ανάρτηση στο X που υπονοούσε ότι σχεδίαζε επί μισή δεκαετία να αποκτήσει το παιδί του.

Η St. Clair, 26 ετών, ισχυρίστηκε ότι απέκτησε με τον Μασκ ένα παιδί 5 μηνών. «Η Ashley και ο Έλον εργάζονται ιδιωτικά για τη δημιουργία μιας συμφωνίας σχετικά με την ανατροφή του παιδιού τους εδώ και αρκετό καιρό», έγραψε ο Brian Glicklich, ο εκπρόσωπος της συγγραφέως, σε μια ανάρτηση στο X.

«Είναι απογοητευτικό το γεγονός ότι ένας δημοσιογράφος σκανδαλοθηρικής εφημερίδας, ο οποίος επανειλημμένα έστησε ενέδρα στην Ashely και την οικογένειά της, κατέστησε αδύνατη την εμπιστευτική ολοκλήρωση αυτής της διαδικασίας.

»Περιμένουμε από τον Έλον να αναγνωρίσει δημοσίως τον γονικό του ρόλο με την Ashley, για να τερματιστούν οι αδικαιολόγητες εικασίες, ενώ η Ashley εμπιστεύεται ότι ο Έλον σκοπεύει να ολοκληρώσει τη συμφωνία τους γρήγορα, προς το συμφέρον της ευημερίας και της ασφάλειας του κοινού τους παιδιού».

«Ουάου», έγραψε ο Μασκ στο X, το οποίο του ανήκει, σε απάντηση σε μια ανάρτηση που ισχυριζόταν: «Η Ashley St. Clair σχεδίαζε επί μισή δεκαετία να παγιδεύσει τον Έλον Μασκ».

Η St. Clair απάντησε στη συνέχεια, κατακεραυνώνοντας τον πλουσιότερο εν ζωή άνθρωπο που απαντά δημοσίως σε «συκοφαντίες».

«Έλον, προσπαθούμε να επικοινωνήσουμε τις τελευταίες ημέρες και δεν έχεις απαντήσει. Πότε θα μας απαντήσεις σοβαρά αντί να απαντάς δημοσίως σε συκοφαντίες από ένα άτομο που μόλις δημοσίευσε φωτογραφίες μου με εσώρουχα στα 15 μου χρόνια;» έγραψε λίγα λεπτά αργότερα.

Ο Νοτιοαφρικανός ιδρυτής της Tesla μοιράζεται πέντε παιδιά με την πρώτη του σύζυγο Justine Wilson – αρχικά απέκτησε τα δίδυμα Vivian και Griffin και στη συνέχεια τα τρίδυμα Kai, Saxon και Damian.

Η ποπ σταρ Grimes και ο Μασκ έχουν τρία παιδιά, συμπεριλαμβανομένου του μικρού X, που έχουν δει όλοι με τον πατέρα του να τριγυρίζει στον Λευκό Οίκο, του κοριτσιού Exa Dark Siderael και του αγοριού Techno Mechanicus.

Ο Μασκ και το στέλεχος της Neuralink, τη Shivon Zilis έχουν επίσης δίδυμα, τον Strider και τον Azure. Ο ίδιος καλωσόρισε ένα τρίτο παιδί με την Zilis στις αρχές του 2024. Ολόκληρη η οικογένεια ήταν παρούσα στη συνάντηση της Πέμπτης με τον πρωθυπουργό της Ινδίας Μόντι.

In all sincerity, appreciate the kind words. Wish I did not feel the need to make a statement. Kids should be off limits for journalists

Will be spending time with my family & logging off for a while.

— Ashley St. Clair (@stclairashley) February 15, 2025