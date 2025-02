Η Χαμάς αναστέλλει επ’ αόριστον την επόμενη απελευθέρωση αιχμαλώτων που κρατούνται στη Γάζα, κατηγορώντας το Ισραήλ ότι παραβιάζει τους όρους της συμφωνίας κατάπαυσης του πυρός, μεταξύ άλλων συνεχίζοντας να σκοτώνει Παλαιστίνιους και εμποδίζοντας την παράδοση ανθρωπιστικής βοήθειας.

Την ίδια ώρα ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ λέει ότι η συμφωνία κατάπαυσης του πυρός στη Γάζα θα πρέπει να ακυρωθεί εάν δεν απελευθερωθούν όλοι οι Ισραηλινοί αιχμάλωτοι μέχρι το Σάββατο, ενώ απειλεί με «κόλαση» την Χαμάς.

Οι κινήσεις αυτές προκαλούν διαμαρτυρίες στο Τελ Αβίβ, ενώ ο ισραηλινός στρατός λέει ότι έχει ακυρώσει τις άδειες των στρατιωτών του και αυξάνει τις δυνάμεις του γύρω από τη Λωρίδα της Γάζας.

Στη Γάζα, οι δύσκολες καιρικές συνθήκες επιτείνουν τη δυστυχία των εκτοπισμένων Παλαιστινίων, οι οποίοι βρίσκουν καταφύγιο σε πρόχειρες σκηνές, καθώς τα περισσότερα σπίτια τους έχουν καταστραφεί.

Ο αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ διεμήνυσε χθες Δευτέρα πως η κατάσταση θα μετατραπεί σε «κόλαση» αν η Χαμάς δεν απελευθερώσει «όλους» τους ισραηλινούς ομήρους τους οποίους συνεχίζει να κρατά ως το αργότερο το μεσημέρι του Σαββάτου.

Η κυβέρνηση του Μπενιαμίν Νετανιάχου ήδη διέταξε τις ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις να προετοιμαστούν για «όλα τα σενάρια» μετά την ανακοίνωση του στρατιωτικού βραχίονα της Χαμάς, που κατηγόρησε το Ισραήλ πως παραβιάζει τους όρους της συμφωνίας, που τέθηκε σε εφαρμογή τη 19η Ιανουαρίου, έπειτα από 15 μήνες καταστροφικού πολέμου.

🚨TODAY Israeli Occupying Forces demolished 10 residences & 2 agriculture buildings in Masafer Yatta, Southern Hebron, forcibly displacing around 8 families&uprooted trees. IOF & Israeli settlers have escalated attacks on Palestinians in the West Bank since the ceasefire in #Gaza pic.twitter.com/KZXEBK3lIC

— Al-Haq الحق (@alhaq_org) February 10, 2025