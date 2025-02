Ο Στέφανος Τσιτσιπάς πραγματοποιώντας την καλύτερη φετινή του εμφάνιση επικράτησε με 2-0 σετ του Χάρολντ Μάγιοτ (6-1, 7-5) και προκρίθηκε στον δεύτερο γύρο του τουρνουά του Ρότερνταμ. Ο Ελληνας τενίστας κυριάρχησε στο κορτ και απέκλεισε εύκολα τον Γάλλο.

Ο συμπατριώτης μας ήταν επιβλητικός και ολοκλήρωσε την αναμέτρηση έχοντας 30 winners και 27 αβίαστα λάθη, ενώ από την άλλη πλευρά, ο Χάρολντ Μάγιοτ τελείωσε το παιχνίδι με 8 winners και 24 αβίαστα λάθη.

Χαρακτηριστικό της κυριαρχίας του Στέφανου Τσιτσιπά είναι ότι ο Ελληνας τενίστας δεν αντιμετώπισε ούτε ένα μπρέικ πόιντ, ενώ από την άλλη έσπασε αρκετές φορές το σερβίς του Γάλλου. Στον δεύτερο γύρο ο συμπατριώτης μας θα αντιμετωπίσει τον νικητή του παιχνιδιού Τάλον Γκρίκσπουρ – Ματέο Μπερετίνι, με τον Ιταλό να είναι το φαβορί.

Greece lightning 💥@steftsitsipas gets his #obnamroopen campaign underway with a 6-1 7-5 win over Mayot pic.twitter.com/vGb8p8KWgJ

— Tennis TV (@TennisTV) February 3, 2025