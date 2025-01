Απόλυτα ερωτευμένος με την Πάουλα Μπαντόσα είναι ο Στέφανος Τσιτσιπάς.

Στην καλύτερη φάση της φαίνεται πως είναι η σχέση του Έλληνα τενίστα με την Ισπανίδα αθλήτρια, με τον 26χρονο πρωταθλητή να φέρεται πως έγραψε και ένα τραγούδι για την αγαπημένη του.

Ο Τσιτσιπάς, ο οποίος παραμένει στη Μελβούρνη παρά τον αποκλεισμό του για να στηρίξει την Μπαντόσα που συνεχίζει την πορεία της στο Australian Open, εξέφρασε τα συναισθήματά του για την 27χρονη μέσα από μια ερωτική μπαλάντα με τίτλο «Mi Chica Paula», που μεταφράζεται ως «Το κορίτσι μου, η Πάουλα».

So, Stefanos Tsitsipas wrote a love song for Paula Badosa

Listen to it on @SoundCloud

Here is the link: https://t.co/XuIBB8jZWv

Did Stef use AI ? Tsitsi was ahead of his time even as a teenager#Tsitsidosa #Tennis #Music #AO2025

Paula plays her R3 match today – 12:30 PM… pic.twitter.com/5JuNxofVAK

— TennisHYPEMedia (@TennisHypeMedia) January 16, 2025