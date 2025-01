Σοκ έχει προκαλέσει η μεγάλη φωτιά που ξέσπασε σε χιονοδρομικό κέντρο στη βορειοδυτική Τουρκία, σκορπώντας τον θάνατο σε 76 άτομα και τραυματίζοντας 51.

Πολλά παιδιά θεωρείται ότι βρίσκονται μεταξύ των θυμάτων, ενώ οι αρχές μέχρι τώρα έχουν καταφέρει να ταυτοποιήσουν 52 από τους νεκρούς, δήλωσε ο υπουργός Εσωτερικών της Τουρκίας Αλί Γερλίκαγια.

«Δεν μπορέσαμε (αμέσως) να αναγνωρίσουμε τους άλλους», είπε ο Τούρκος υπουργός Εσωτερικών, προσθέτοντας ότι οι ομάδες αντιμετώπισης έκτακτης ανάγκης θα πραγματοποιήσουν τελική έρευνα για τα θύματα την Τετάρτη.

Καθώς έγινε γνωστή η ταυτότητα ορισμένων από τα θύματα, τα τοπικά σχολεία και οι επιχειρήσεις άρχισαν να αναρτούν ανακοινώσεις θανάτου για τους μαθητές και το εκπαιδευτικό προσωπικό. Κάποιοι ήταν μαθητές της πέμπτης τάξης, ηλικίας 10 έως 11 ετών.

Ο Τούρκος πρόεδρος κήρυξε την Τετάρτη ημέρα πένθους. «Σήμερα δεν είναι ημέρα πολιτικής, είναι ημέρα αλληλεγγύης, για να είμαστε ένα και μαζί», δήλωσε στο Χ, προσθέτοντας ότι όποιος βρεθεί υπεύθυνος θα λογοδοτήσει.

Η κυβέρνηση διόρισε έξι εισαγγελείς για να ηγηθούν της έρευνας για την πυρκαγιά, η οποία πιστεύεται ότι ξεκίνησε στο τμήμα του εστιατορίου του ξενοδοχείου. Εννέα άτομα συνελήφθησαν στο πλαίσιο της έρευνας για την πυρκαγιά, είπε ο Γερλίκαγια.

Νωρίτερα, ο υπουργός Δικαιοσύνης Γιλμάζ Τουντς είπε ότι ο ιδιοκτήτης του ξενοδοχείου ήταν μεταξύ των ατόμων που συνελήφθησαν για ανάκριση στην έρευνα.

«Ήταν σαν την αποκάλυψη. Οι φλόγες κατέκλυσαν το ξενοδοχείο αμέσως, σαν σε μισή ώρα», δήλωσε ο Μεβλούτ Οζέρ, ο οποίος ήταν μάρτυρας του περιστατικού στο χιονοδρομικό κέντρο Kartalkaya στη βορειοδυτική Τουρκία.

«Οι άνθρωποι άρχισαν όλοι να πηδούν από πανικό. Ένας φίλος πήδηξε από τον 11ο όροφο, ο Θεός να τον λυπηθεί», δήλωσε ο Ομέρ Σακράκ, άλλος μάρτυρας και υπάλληλος γειτονικού ξενοδοχείου.

