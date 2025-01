Πυρκαγιά σε τουρκικό χιονοδρομικό κέντρο σκότωσε 76 άτομα, οι επισκέπτες αναγκάστηκαν να πηδήξουν από τα παράθυρα για να σωθούν από τη φωτιά. Η πυρκαγιά ξεκίνησε κατά τη διάρκεια της νύχτας σε ξενοδοχείο με 238 επισκέπτες, οι τραυματίες είναι δεκάδες, κάποιοι εκ των νεκρών πέθαναν από την πτώση, λέει το Reuters.

Πυρκαγιά σε ξενοδοχείο χιονοδρομικού κέντρου στα βουνά Bolu της Τουρκίας σκότωσε τουλάχιστον 76 ανθρώπους και τραυμάτισε δεκάδες την Τρίτη, αναγκάζοντας πανικόβλητους επισκέπτες να πηδήξουν από τα παράθυρα στη μέση της νύχτας. «Ήταν σαν την αποκάλυψη. Οι φλόγες κατέκλυσαν το ξενοδοχείο αμέσως, σαν σε μισή ώρα», δήλωσε ο Μεβλούτ Οζέρ, ο οποίος ήταν μάρτυρας του περιστατικού στο χιονοδρομικό κέντρο Kartalkaya στη βορειοδυτική Τουρκία.

Η πυρκαγιά ξεκίνησε γύρω στις 3:30 π.μ. στον όροφο του εστιατορίου του 12ώροφου ξενοδοχείου Grand Kartal Hotel, σύμφωνα με τις αρχές. Αρκετά πυροσβεστικά οχήματα και ασθενοφόρα περικύκλωσαν αργότερα το απανθρακωμένο, ξύλινο κτίριο, όπου λευκά σεντόνια δεμένα μεταξύ τους κρέμονταν από τουλάχιστον τρία παράθυρα του επάνω ορόφου, δείχνοντας πώς οι άνθρωποι προσπαθούσαν να διαφύγουν.

Ο πρόεδρος Ταγίπ Ερντογάν κήρυξε την Τετάρτη ημέρα εθνικού πένθους μετά το περιστατικό. «Οι άνθρωποι άρχισαν όλοι να πηδούν από πανικό. Ένας φίλος πήδηξε από τον 11ο όροφο, ο Θεός να τον λυπηθεί», δήλωσε ο Ομέρ Σακράκ, άλλος μάρτυρας και υπάλληλος γειτονικού ξενοδοχείου.

«Προσπάθησαν να κατέβουν χρησιμοποιώντας σεντόνια. Τα σεντόνια σκίστηκαν καθώς ένας φίλος προσπάθησε, και δυστυχώς έπεσε με το κεφάλι», δήλωσε στο Reuters. «Ένας πατέρας φώναζε για το ενός έτους παιδί του: «Θα πετάξω το παιδί μου ή θα καεί»». Οι πελάτες του ξενοδοχείου δήλωσαν σε τηλεοπτικούς σταθμούς ότι έφυγαν μέσα από γεμάτους καπνό διαδρόμους και δεν άκουσαν συναγερμούς.

Ο υπουργός Εσωτερικών Αλί Γερλικάγια δήλωσε ότι είχαν μείνει 238 επισκέπτες στο ξενοδοχείο, που βρίσκεται στη βάση πολλών πίστες του σκι, το οποίο σιγόκαιγε μέχρι το απόγευμα. «Ο πόνος μας είναι αδύνατο να περιγραφεί», είπε, μιλώντας από το θέρετρο και εκφράζοντας τα συλλυπητήριά του. Ο Γερλικάγια δήλωσε ότι η φωτιά είχε σβήσει και ότι οι προσπάθειες έρευνας στο ξενοδοχείο είχαν ολοκληρωθεί.

Οι αρχές διεξάγουν εξετάσεις DNA για την ταυτοποίηση ορισμένων από τα πτώματα που ανασύρθηκαν από τον τόπο της πυρκαγιάς, πρόσθεσε. Διεξάγεται έρευνα για την πυρκαγιά, η οποία συνέβη κατά τη διάρκεια των σχολικών διακοπών, όταν πολλές οικογένειες από την κοντινή Κωνσταντινούπολη και την Άγκυρα κατευθύνονται στα βουνά του Μπόλου για να κάνουν σκι.

Η αστυνομία συνέλαβε εννέα άτομα στο πλαίσιο της έρευνας, δήλωσε ο Γερλικάγια, προσθέτοντας ότι οι εισαγγελείς θα ρίξουν φως στα αίτια της πυρκαγιάς και οι υπεύθυνοι θα οδηγηθούν στη δικαιοσύνη.

