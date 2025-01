Σε θρίαμβο μετέτρεψε την αναμέτρηση της 20ης αγωνιστικής της Euroleague με την Μπάγερν Μονάχου στο ΣΕΦ, ο Ολυμπιακός, έχοντας για απόλυτο πρωταγωνιστή τον Σάσα Βεζένκοφ.

Ο Βούλγαρος φόργουορντ του Ολυμπιακού, έπαιξε σε… ρυθμούς MVP απέναντι στην ομάδα του Γκόρντον Χέρμπερτ, ισοφάρισε το ρεκόρ καριέρας των 31 πόντων με τρίποντο οκτώ λεπτά πριν από τη λήξη του αγώνα και στη συνέχεια το έκανε «σμπαράλια» φτάνοντας μέχρι τους 45 πόντους, απειλώντας και το ρεκόρ των πόντων στην ιστορία της διοργάνωσης που είναι στους 50.

Η στατιστική του τα λέει όλα από μόνη της. Ο Σάσα τελείωσε το ματς, έχοντας 10/10 (!) δίποντα, 8/10 τρίποντα και 1/1 βολές, μαζεύοντας παράλληλα 7 ριμπάουντ και δίνοντας 2 ασίστ, «διαλύοντας» το σύστημα αξιολόγησης, συγκεντρώνοντας 52 πόντους.

WHAT WAS THIS PERFORMANCE BY SASHA VEZENKOV?! 😱🔥

45 PTS

18/20 FG

7 REB

52 EFF pic.twitter.com/poHvfkmh4I

— BasketNews (@BasketNews_com) January 10, 2025