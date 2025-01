Πυρκαγιά που εξαπλώνεται με τρομακτική ταχύτητα προκάλεσε χθες Τρίτη εσπευσμένες απομακρύνσεις κατοίκων στους λόφους που δεσπόζουν στο Λος Αντζελες, καθώς οι σφοδροί άνεμοι χειροτερεύουν τα πράγματα, εγείρουν «θανάσιμο κίνδυνο», ανακοίνωσαν οι τοπικές αρχές (φωτογραφία, επάνω, από το Χ).

Η φωτιά εκδηλώθηκε χθες αργά το πρωί στο προάστιο Πασίφικ Παλισέιντς, δίπλα στα βουνά Σάντα Μόνικα, βορειοδυτικά της πελώριας μεγαλούπολης.

PACIFIC PALISADES LOS ANGELES – Brush fire has burned 1,260+ acres – Many homes destroyed – Mandatory evacuations underway – Roads gridlocked as residents abandon their cars – Officials say blaze fueled by high winds pic.twitter.com/fpxBUUZGAC

Σύμφωνα με αυτόπτες μάρτυρες, ορισμένα σπίτια ήδη απανθρακώθηκαν σ’ αυτήν την εξαιρετικά ακριβή περιοχή, που είναι γεμάτη εξοχικά αξίας πολλών εκατομμυρίων δολαρίων το καθένα, κάποια σε απόκρημνα φαράγγια.

Μετά το μεσημέρι, η πυρκαγιά είχε ήδη εξαπλωθεί σε πάνω από 3.000 στρέμματα προ των πυλών του Λος Αντζελες, σύμφωνα με το τοπικό πυροσβεστικό σώμα. Φωτοειδησεογράφος του Γαλλικού Πρακτορείου είδε πυροσβέστες να δίνουν μάχη με τις φλόγες που καταβρόχθιζαν σπίτι.

«Το έβλεπα στην τηλεόραση, ποτέ δεν θα πίστευα πως ο άνεμος θα μπορούσε να έχει τέτοια επίπτωση στη φωτιά», είπε κάτοικος, ο Γκάρι, στον τοπικό τηλεοπτικό σταθμό KTLA. Ο ίδιος αφηγήθηκε χαρακτηριστικά πως είδε σπίθες να καλύπτουν απόσταση ακόμη και «100 μέτρων» στον αέρα.

🔥BREAKING… #LosAngeles #SantaAna Winds are fan multiple #brushfires and NOW we have the #PalisadesFire which has exploded and is quickly moving toward homes in Pacific Palisades.

Winds near this area are over 40mph and expected to only increase

📽️ Heidi Schlitt pic.twitter.com/B0T0NKfMNg

— Mike Masco (@MikeMasco) January 7, 2025