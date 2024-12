Οκτώ άνθρωποι τραυματίστηκαν σήμερα το πρωί σε ρωσική επίθεση με μη επανδρωμένο εναέριο όχημα (drone) της Ρωσίας στην κεντρική αγορά της Νικόπολης στην Ουκρανία, σύμφωνα με τις τοπικές αρχές.

Επτά από τους τραυματίες νοσηλεύονται μετά τη ρωσική επιδρομή από την οποία προκλήθηκαν ζημιές σε πολλούς πάγκους στην αγορά, διευκρίνισε ο κυβερνήτης του Ντνιπροπετρόφσκ Σέρχιι Λίσακ σε μήνυμά του στην εφαρμογή Telegram.

Το πλήγμα αυτό σημειώνεται μετά τη ρωσική επίθεση χθες, ανήμερα των Χριστουγέννων, στο ενεργειακό σύστημα της Ουκρανίας στην οποία σκοτώθηκε ένας άνθρωπος στην περιφέρεια αυτή.

Στο μεταξύ οι ουκρανικές ένοπλες δυνάμεις ανακοίνωσαν σήμερα ότι η πολεμική αεροπορία διεξήγαγε επιδρομή σε στρατιωτική βιομηχανική εγκατάσταση στην περιφέρεια Ροστόφ της Ρωσίας τις τελευταίες μέρες.

Δείτε σχετική ανάρτηση:

⚡ Ukraine hits ballistic missile propellant plant in Rostov Oblast, Stratcom reports.

The Ukrainian Air Force struck a plant in Kamensk-Shakhtynsky, Rostov Oblast, which produces solid propellant for ballistic missiles, Stratcom reported on Dec. 26.https://t.co/zTG7j2RGmW

— The Kyiv Independent (@KyivIndependent) December 26, 2024