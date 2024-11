Δεύτερος άνθρωπος έπεσε νεκρός στη Λήμνο, εξαιτίας της σφοδρής κακοκαιρίας που πλήττει το νησί.

Ειδικότερα, εβδομηντάχρονος άνδρας στον Κοντιά έπεσε και τραυματίσθηκε θανάσιμα στο κεφάλι, καθαρίζοντας σκαλιά του σπιτιού του στα οποία και γλίστρησε.

Μεταφέρθηκε στο Νοσοκομείο της Μύρινας όπου και διαπιστώθηκε ο θάνατος του.

Νωρίτερα, νεκρός εντοπίστηκε από άνδρες της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας ένας 57χρονος άνδρας.

Ο άτυχος άντρας αναζητούταν από την οικογένειά του, καθώς δεν είχε δώσει σημεία ζωής από την εκδήλωση της κακοκαιρίας το πρωί του Σαββάτου.

Συγκεκριμένα όταν έμεινε το αυτοκίνητό του στις λάσπες, πήγε στα 200 μέτρα στη στάνη του να πάρει το τρακτέρ του και να τραβήξει το αυτοκίνητο.

Στη διαδικασία να δέσει το τρακτέρ με το αυτοκίνητο παρασύρθηκε από τα ορμητικά νερά του χείμαρρου.

Νωρίτερα είχε εντοπιστεί το αυτοκίνητο του άτυχου άνδρα το οποίο είχε ντελαπάρει.

Μέσα βρέθηκαν το μπουφάν του και το κινητό του τηλέφωνο. Λίγη ώρα αργότερα εντοπίστηκε νεκρός ο 57χρονος μέσα στο ρέμα.

Εν τω μεταξύ, οι κάτοικοι της Λήμνου έχουν κληθεί με μήνυμα του 112 να εκκενώσουν τον οικισμό του Κοντιά, λόγω της κακοκαιρίας Bora που έχει πλήξει το νησία.

Σύμφωνα με το μήνυμα ο λόγος είναι η υπερχείλιση του φράγματος στην περιοχή.

Οι κάτοικοι καλούνται να μετακινηθούν προς την πρωτεύουσα της Λήμνου, Μύρινα.

🌊🇬🇷 Today, An aerial view shows flooding in Myrina, Lemnos, Greece, where a person has died (November 30, 2024). https://t.co/I6D7NtHter pic.twitter.com/GPph3P0wF3

— Weather monitor (@Weathermonitors) November 30, 2024