Oι κάτοικοι της Λήμνου έχουν κληθεί με μήνυμα του 112 να εκκενώσουν τον οικισμό του Κοντιά, λόγω της κακοκαιρίας Bora που έχει πλήξει το νησία.

Σύμφωνα με το μήνυμα ο λόγος είναι η υπερχείλιση του φράγματος στην περιοχή.

Οι κάτοικοι καλούνται να μετακινηθούν προς την πρωτεύουσα της Λήμνου, Μύρινα.

🌊🇬🇷 Today, An aerial view shows flooding in Myrina, Lemnos, Greece, where a person has died (November 30, 2024). https://t.co/I6D7NtHter pic.twitter.com/GPph3P0wF3

— Weather monitor (@Weathermonitors) November 30, 2024