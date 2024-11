Δύο φωτοβολίδες έπεσαν μπροστά από την κατοικία του Ισραηλινού πρωθυπουργού Μπενιαμίν Νετανιάχου στην Καισάρεια, ανακοίνωσαν σήμερα οι ισραηλινές υπηρεσίες ασφαλείας, κάνοντας λόγο για ένα «σοβαρό περιστατικό».

«Περίπου στις 19:30, δύο φωτοβολίδες ρίχτηκαν στην αυλή μπροστά από την κατοικία του πρωθυπουργού Μπενιαμίν Νετανιάχου», ανέφεραν σε κοινή ανακοίνωση η αστυνομία και η Σιν Μπετ, η εγχώρια υπηρεσία πληροφοριών.

🔥A new targeting of Netanyahu, this time by Israelis. 2 light bombs were fired from the beach in the direction of Netanyahu’s house in Caesarea.The shooter ran away.

Searches are underway with the help of a helicopter and firing flares pic.twitter.com/6L6JSvUUnQ

