Ένας από τους πρωταγωνιστές του «Sex Education» κλήθηκε σε δίκη για σεξουαλικά αδικήματα σε βάρος παιδιών, συμπεριλαμβανομένου του «εξαναγκασμού νέων να διαβάζουν Σαίξπηρ γυμνοί σε μαθήματα υποκριτικής».

Sex Education star Alexander Westwood, 24, appears in court charged with 26 sex offences against children and women https://t.co/15KgR4u2w0 pic.twitter.com/KmP1twBmCz

— Daily Mail Online (@MailOnline) November 15, 2024