Ως διάσημος ορθοπεδικός χειρουργός στη Γάζα, ο Δρ Αντνάν Αλ-Μπουρς πέρασε μεγάλο μέρος της καριέρας του να διορθώνει σπασμένα άκρα και τραυματισμένα σώματα στο νοσοκομείο Αλ- Σίφα.

Το Δεκέμβριο του 2023 συνελήφθη από ισραηλινές δυνάμεις από νοσοκομείο της Γάζας. Έκτοτε δεν έμαθε κανένας νέα του μέχρι τον θάνατό του.

Τώρα, νέες μαρτυρίες στο Sky News ρίχνουν φως στον βασανιστικό θάνατο του γιατρού.

Ήταν ένας από τους καλύτερα εκπαιδευμένους γιατρούς στον θύλακα, ενώ μια φωτογραφία που τον έδειχνε καλυμμένο με αίμα στο χειρουργείο του Αλ-Σίφα έγινε viral το 2018.

Λίγο αφότου ξέσπασε ο πόλεμος, ο χειρουργός, μαζί με τη σύζυγό του Γιασμίν, συνειδητοποίησαν ότι ο κόσμος τους είχε αλλάξει για πάντα.

«Ο Αντνάν χρειαζόταν κάθε φορά που γινόταν πόλεμος», θυμάται η ίδια.

«Έτσι, του είπα, ‘ετοιμάσου, θα γίνουν πολλές επεμβάσεις, θα χρειαστούν τη βοήθειά σου’. Πήγε στο νοσοκομείο για να παραλάβει τους τραυματίες και έμεινε για 24 ώρες. Δεν σταμάτησε».

Ο Αλ-Μπουρς περνούσε τις ημέρες του στο χειρουργείο και κοιμόταν στο δωμάτιο του προσωπικού τη νύχτα.

Κρατούσε επίσης ένα είδος ημερολογίου με το κινητό του τηλέφωνο, καταγράφοντας τις όλο και πιο απελπιστικές σκηνές που εκτυλίσσονταν γύρω του.

«Παρά τον πόνο, είμαστε ακλόνητοι», είπε καθώς βιντεοσκοπούσε τη σκηνή σε ένα γεμάτο χειρουργείο.

Το Ισραήλ δήλωσε ότι τα θεμέλια του Αλ-Σίφα ήταν γεμάτα με σήραγγες όπου η Χαμάς λειτουργούσε ένα «κέντρο διοίκησης και ελέγχου», κάτι που η Χαμάς αρνείται.

Μέχρι τα μέσα Νοεμβρίου, το Αλ Σίφα πολιορκούνταν από τα ισραηλινά στρατεύματα.

Μια εβδομάδα αργότερα, οι ασθενείς, το προσωπικό και περίπου 50.000 εκτοπισμένοι κάτοικοι που είχαν καταφύγει στο συγκρότημα διατάχθηκαν να εκκενώσουν το νοσοκομείο.

Ο Αλ-Μπουρς απαθανάτισε τη σκηνή με τις μεγάλες φάλαγγες των ανθρώπων που περπατούσαν προς τη νότια Γάζα.

Αλλά ο χειρουργός δεν τους ακολούθησε. Αντ’ αυτού, πήγε βορειοανατολικά σε μια άλλη εγκατάσταση που εξακολουθούσε να λειτουργεί στη βόρεια Γάζα.

Αυτό που βρήκε κατά την άφιξή του τον τρόμαξε.

Dr Adnan al-Bursh, a Palestinian surgeon who was reportedly killed by torture while in Israeli custody, served as the head of orthopaedics at al-Shifa Hospital. He dedicated his life to serving his people and moved from al-Shifa to al-Awda Hospital, where he was detained. pic.twitter.com/mn0Nh5IdSu

— Middle East Eye (@MiddleEastEye) May 5, 2024