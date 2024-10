Ο στρατός του Ισραήλ κατέλαβε με έφοδο το τελευταίο εν λειτουργία νοσοκομείο στη βόρεια Λωρίδα της Γάζας, όπου μαίνονται σφοδρές μάχες.

Via our North Gaza Colleague @AbujomaaGaza «During their raid on Kamal Odwan Hospital, israeli occupation forces shot and wounded Yasin —a boy with Down Syndrome! [10/25, 5:27 PM] Brother Moatsam: Does the world see anything?» (Attached video) israeli occupation forces also… pic.twitter.com/hHcEfSvtmW — MENA UNCENSORED (@MENAUncensored) October 25, 2024

Έπειτα από έναν χρόνο πολέμου μεταξύ του ισραηλινού στρατού και της παλαιστινιακής οργάνωσης, η βόρεια Γάζα βιώνει «τις πιο σκοτεινές ώρες της», προειδοποίησε ο Ύπατος Αρμοστής για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα, Φόλκερ Τουρκ. Οι ενέργειες του Ισραήλ μπορεί να προσομοιάζουν με «εγκληματικές θηριωδίες», τόνισε.

«Κρατούν εκατοντάδες ασθενείς, το ιατρικό προσωπικό και εκτοπισμένους ανθρώπους»

Ο στρατός, που από τις 6 Οκτωβρίου επικεντρώνει τις επιχειρήσεις στον τομέα γύρω από την Τζαμπάλια, ανακοίνωσε ότι συνεχίζει να ενεργεί στη ζώνη του νοσοκομείου Καμάλ Αντουάν, με βάση πληροφορίες για «την παρουσία τρομοκρατών και υποδομών τους» εκεί.

Israeli forces detain dozens of doctors and workers during raid at Kamal Odwan Hospital in North Gaza. pic.twitter.com/7maGkkLBH8 — Muslim (@Muslim) October 25, 2024

«Οι ισραηλινές δυνάμεις κατέλαβαν το νοσοκομείο Καμάλ Αντουάν και βρίσκονται στο εσωτερικό», ανέφερε το υπουργείο Υγείας της Χαμάς. «Κρατούν εκατοντάδες ασθενείς, το ιατρικό προσωπικό και εκτοπισμένους ανθρώπους» που είχαν καταφύγει στο νοσοκομειακό συγκρότημα για να γλιτώσουν από τους «αδιάκοπους βομβαρδισμούς», πρόσθεσε.

israeli occupation kidnap tens of civilians, including paramedics and patients from Kamal Odwan Hospital in #Jabalia pic.twitter.com/AvRJDw0Z9G — Aisha 🇵🇸 (@aisha_c10) October 25, 2024

Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας είπε ότι έχει χάσει την επαφή με το προσωπικό του νοσοκομείου, χαρακτηρίζοντας «πολύ ανησυχητική» αυτήν την εξέλιξη.

Τουλάχιστον 38 νεκροί στη Χαν Γιούνις

Εν τω μεταξύ, ισραηλινά στρατιωτικά πλήγματα στην πόλη Χαν Γιούνις στη νότια Λωρίδα της Γάζας είχαν ως αποτέλεσμα τουλάχιστον 38 άνθρωποι να χάσουν τη ζωή τους από χθες βράδυ ενώ οι ισραηλινές δυνάμεις εξαπέλυσαν νυχτερινή επιδρομή σε νοσοκομείο στο βόρειο τμήμα του θύλακα, σύμφωνα με Παλαιστίνιους αξιωματούχους.

Το υπουργείο Υγείας στη Γάζα δήλωσε ότι πολλά από τα θύματα από τα ισραηλινά πλήγματα σε κατοικίες στη νοτιοανατολική Χαν Γιούνις ήταν γυναίκες και παιδιά.

Ο ισραηλινός στρατός δήλωσε σε ανακοίνωση ότι δυνάμεις σκότωσαν αριθμό Παλαιστίνιων ενόπλων σε αεροπορικά και χερσαία πλήγματα στη νότια Λωρίδα της Γάζας και εξάρθρωσαν στρατιωτικές υποδομές.

Κάποιοι κάτοικοι επέστρεψαν στο σημείο σήμερα το πρωί, ψάχνοντας στα χαλάσματα σε μια προσπάθεια να βρουν κάποια από τα ρούχα τους και τα προσωπικά τους έγγραφα, ενώ παιδιά αναζητούσαν τα παιχνίδια τους.

Στο Νοσοκομείο Νάσερ, το νοσηλευτικό προσωπικό ετοίμαζε τις σορούς, μεταξύ των οποίων τρία παιδιά τυλιγμένα με λευκό σάβανο.