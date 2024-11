Για τους περισσότερους ανθρώπους, που δεν γνωρίζουν, οι μεγαλόσωμοι σκύλοι είναι άγριοι και επιθετικοί. Και όταν τους αντικρίζουν, τρομάζουν και αλλάζουν πεζοδρόμιο.

Ποια είναι, όμως, η αλήθεια για τις μεγαλόσωμες ράτσες;

«Υπάρχει μια παρεξήγηση ως προς τους μεγαλόσωμους σκύλους, καθώς θεωρείται ότι είναι επιθετικοί. Ιδίως συγκεκριμένες ράτσες, όπως οι σκύλοι Ροτβάιλερ, Ντόμπερμαν, Πιτ Μπούλ κ.ά.

Είναι πολύ σημαντικό να καταλάβουμε ότι η επιθετικότητα δεν έχει σχέση με το μέγεθος και την προέλευσης της ράτσας, αλλά με τον τρόπο που μεγαλώνουν και εκπαιδεύονται οι σκύλοι», τονίζει ο επαγγελματίας εκπαιδευτής σκύλων, Γιώργος Περατινός.

Η επιθετικότητα του σκύλου δεν εξαρτάται από τη ράτσα, αλλά από τη σωστή κοινωνικοποίηση και την εκπαίδευσή του

Σύμφωνα με τον κ. Περατινό, συχνά παραβλέπουμε ότι αυτοί οι σκύλοι – ανεξαρτήτως μεγέθους και ράτσας- αναπτύσσουν επιθετική συμπεριφορά λόγω της ανατροφής και της εκπαίδευσης τους. Αλλά και της κακομεταχείρισης.

Πώς διαμορφώνεται ο χαρακτήρας του σκύλου – Τι δείχνει μελέτη

Ο χαρακτήρας ενός σκύλου καθορίζεται, όπως επισημαίνει ο κ. Περατινός, από τη μαμά του και, στη συνέχεια, από τον κηδεμόνα του. Ο οποίος θα πρέπει, από τη μικρή του ηλικία, να φροντίσει για τη σωστή ανατροφή του, αλλά και την κοινωνικοποίησή του. Αυτοί οι παράγοντες διαμορφώνουν, σε μεγάλο βαθμό, τον χαρακτήρα του.

Ενημερώνει ότι το 2016 μελέτη του Πανεπιστημίου της Μελβούρνης κατέληξε στο συμπέρασμα ότι η επιθετικότητα του σκύλου δεν εξαρτάται από τη ράτσα, αλλά από τη σωστή κοινωνικοποίηση και την εκπαίδευσή του. Επίσης, οι σκύλοι που μεγαλώνουν σε περιβάλλον που απουσιάζει η ενσυναίσθηση και η θετική ενίσχυση, είναι πιο πιθανό να αναπτύξουν επιθετική συμπεριφορά, ανεξαρτήτως της ράτσας τους.

Ο κ. Περατινός εξηγεί ότι θετική ενίσχυση είναι η επιβράβευση όλων των επιθυμητών συμπεριφορών του σκύλου με οποιοδήποτε τρόπο. Δηλαδή, με λιχουδιές, παιχνίδια, χάδια κτλ. Στην ουσία, δεν χρησιμοποιούμε στη θετική ενίσχυση βία, είτε αυτή είναι ψυχολογική, είτε σωματική.

«Πλάθουμε» έναν ισορροπημένο σκύλο

«Είναι πολύ σημαντικό, η σωστή κοινωνικοποίηση να γίνει από τη νεαρή ηλικία, όπως και η ενθάρρυνση, αλλά και η εξοικείωση με ανθρώπους και άλλα ζώα. Και αυτό, γιατί συμβάλλει στην ανάπτυξη ενός ήρεμου και ισχυρού χαρακτήρα με αυτοπεποίθηση», τονίζει ο κ. Περατινός.

Επιπλέον, οι σκύλοι που μεγαλώνουν σε οικογένειες που τούς παρέχουν σταθερότητα ως προς την κάλυψη των αναγκών, είναι πολύ πιο πιθανόν να είναι πιο φιλικοί και συνεργάσιμοι.

Ο σκύλος, εξηγεί ο κ. Περατινός, έχει ανάγκη από νερό, φαγητό, φροντίδα, βόλτες και πνευματική και σωματική εκτόνωση.

Οι ράτσες που τις χαρακτηρίζει η προστασία της οικογενείας τους

Πολλές μεγαλόσωμες ράτσες, όπως υπογραμμίζει ο κ. Περατινός, έχουν χαρακτηριστικά που τις καθιστούν εξαιρετικά προστατευτικές ως προς τις οικογένειές τους. Για παράδειγμα, ο σκύλος της ράτσας Ροτβάιλερ, που συνδέεται με την επιθετικότητα, είναι γνωστός για την πίστη και την τάση του να προστατεύει τα μέλη της οικογένειας του.

Σε αυτές τις περιπτώσεις, λοιπόν, εάν δεν γίνει από μικρή ηλικία σωστή κοινωνικοποίηση και εκπαίδευση, μπορεί να υπάρξει υπερβολική προστατευτικότατα, κτητικότητα, ή ακόμη και επιθετικότητα.

Ο κ. Περατινός θεωρεί σημαντικό να αναφερθεί ότι «τα ΜΜΕ, όταν ενημερώνουν περιστατικά για ατυχήματα, ρίχνουν ευθύνες στα σκυλιά και δεν δίνουν έμφαση, ίσως λόγω άγνοιας, στο περιβάλλον που μεγάλωσαν. Δηλαδή, εάν πρόκειται για κακοποιημένα (ψυχικά και σωματικά) σκυλιά, για σκυλιά με λανθασμένη εκπαίδευση.

Αναφέρει ότι υπάρχουν επιθέσεις και από μικρόσωμες ράτσες, οι οποίες περνούν απαρατήρητες γιατί δεν κάνουν τόσο μεγάλη ζημία. Οπότε, η υπεύθυνη κηδεμονία σκύλου είναι το «κλειδί» για την αποφυγή επιθετικών συμπεριφορών.

Σωστή ανατροφή, εκπαίδευση και ευημερία του σκύλου = αξιόπιστοι σύντροφοι

«Η αντίληψη ότι οι μεγαλόσωμοι σκύλοι είναι «καταδικασμένοι» ως επιθετικοί, χρειάζεται αναθεώρηση. Είναι μια παρεξήγηση. Η επιθετικότητα των σκύλων συνδέεται με πολλούς παράγοντες. Οι ράτσες των σκύλων δεν είναι γονιδιακά επιθετικές. Με τη σωστή κοινωνικοποίηση, εκπαίδευση και φροντίδα, οι σκύλοι που ανήκουν σε αυτές τις ράτσες μπορούν να είναι φιλικοί, ήρεμοι και αξιόπιστοι σύντροφοι», τονίζει ο κ. Περατινός.

Το «κλειδί», λοιπόν, σύμφωνα με τον κ. Περατινό, δεν είναι η ράτσα, αλλά η σωστή ανατροφή του σκύλου και η προσέγγιση που έχουμε στην εκπαίδευσή του.

Κλείνοντας, ο κ. Περατινός, υπογραμμίζει: «Οποιαδήποτε ράτσα, ανεξαρτήτως ηλικίας και μεγέθους, επιλέξουμε, θα πρέπει να είμαστε σίγουροι ότι μπορούμε να καλύπτουμε τις βασικές ανάγκες του σκύλου μας. Διότι, εάν δεν το κάνουμε, θα μάς εμφανίσει 100% προβλήματα συμπεριφοράς, τα οποία θα κληθούμε να αντιμετωπίσουμε και να τα διαχειριστούμε».

● Ο κύριος Γιώργος Περατινός εργάζεται ως επαγγελματίας εκπαιδευτής σκύλων τα τελευταία 12 χρόνια.

Ασχολείται ιδιαίτερα με επιθετικές -αντιδραστικές- φοβικές περιπτώσεις σκύλων.

Έχει «Diploma In Canine Behaviour And Training By Kynagon @giorgosperatinos», είναι KCAT Full Member (Kynagon Certified Animal Trainer) και «Pet Industry Advocacy International».

Και, όπως λέει: «Έχω ένα Λαμπραντόρ την Ρίβα, η οποία είναι σχεδόν πέντε ετών και είναι και η συνεργάτης μου σε όλες αυτές τις εκπαιδεύσεις.

Σκοπός μου είναι πάντα, η ευζωία κατοικιδίων και κηδεμόνων χωρίς τη χρήση καμίας μορφής βίας».

Είναι ιδρυτής του TrainPositive Canine Behavior And Training στη Θεσσαλονίκη.