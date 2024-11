Δεκαεννέα άνθρωποι τραυματίστηκαν στην επαρχία Σαρόν, στο κεντρικό Ισραήλ, όπως ανακοίνωσε η ισραηλινή αστυνομία, μετά την εκτόξευση τριών βλημάτων από τον Λίβανο που πέρασαν στην ισραηλινή επικράτεια νωρίς σήμερα το πρωί.

Η εθνική υπηρεσία άμεσης βοήθειας είχε ανακοινώσει νωρίτερα ότι τραυματίστηκαν επτά άνθρωποι στην πόλη Τίρα, στο κεντρικό Ισραήλ.

JUST IN: 🇱🇧🇮🇱 Hezbollah rocket makes direct impact in Tel Aviv, Israel. pic.twitter.com/uCe8mkwpHa

