Πέντε άνθρωποι σκοτώθηκαν και ένας τραυματίστηκε σοβαρά σε πλήγμα ρουκέτας της Χέζμπολάχ κοντά στη Μετούλα στο βόρειο Ισραήλ.

Ο επικεφαλής του τοπικού συμβουλίου επιβεβαίωσε την είδηση που είχαν μεταδώσει και ισραηλινά ΜΜΕ.

Σύμφωνα με τις ειδήσεις του καναλιού 12, ένας από τους νεκρούς ήταν Ισραηλινός πολίτης και οι άλλοι τέσσερις ήταν ξένοι υπήκοοι.

Ο πύραυλος που εκτοξεύτηκε από τον Λίβανο έπληξε περιοχή κοντά στη βόρεια συνοριακή πόλη.

Βίντεο στα σόσιαλ μίντια δείχνουν επίσης ισραηλινούς στρατιώτες από την ίδια περιοχή να μεταφέρονται τραυματισμένοι στο νοσοκομείο.

BREAKING: Soldiers injured by Hezbollah missiles in northern Israel have been transferred to Rambam Hospital in Haifa.

The head of the Metula settlement reports that five Israelis were killed, with others wounded.

