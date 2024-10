Ένα νέο διεθνές πλαίσιο πληρωμών παρουσίασε ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν στη 16η σύνοδο κορυφής που πραγματοποιείται στην πόλη Καζάν της Ρωσίας, σύμφωνα με δημοσίευμα των Financial Times.

Το κύριο θέμα της ημερήσιας διάταξης της συνόδου κορυφής, στην οποία συμμετείχαν οι ηγέτες της Κίνας, της Ινδίας, του Ιράν και άλλων χωρών, ήταν η ρωσική πρόταση για την παράκαμψη του δολαρίου ΗΠΑ με τη δημιουργία ενός νέου συστήματος ανταλλαγής μηνυμάτων πληρωμών, γνωστού ως «Brics Bridge».

Το σύστημα προβλέπει τη χρήση blockchain, tokens και ψηφιακά νομίσματα και έχει παρουσιαστεί στη Ρωσία ως εναλλακτική λύση στο Swift, το σύστημα που διαχειρίζεται τραπεζικές πληρωμές τρισεκατομμυρίων δολαρίων σε όλο τον κόσμο.

Μια πρόταση για ένα νόμισμα των BRICS παρουσιάστηκε στην περσινή σύνοδο κορυφής στη Νότια Αφρική και πρωτότυπα χαρτονομίσματα παρουσιάστηκαν για πρώτη φορά στη ρωσική τηλεόραση την Τετάρτη, αν και δεν ήταν σαφές πώς θα χρησιμοποιηθούν.

JUST IN: Leaders from 36 countries pose together for a picture during BRICS summit:

«Δεν απορρίπτουμε ούτε πολεμάμε το δολάριο. Αλλά αν δεν μας δοθεί η ευκαιρία να το χρησιμοποιήσουμε, τι μπορούμε να κάνουμε; Τότε είμαστε αναγκασμένοι να αναζητήσουμε εναλλακτικές λύσεις» είπε ο Πούτιν.

Ο ισχυρός άντρας του Κρεμλίνου κατηγόρησε τις δυτικές δυνάμεις ότι «χρησιμοποιούν το δολάριο ως όπλο», υποστηρίζοντας ότι οι κυρώσεις κατά της Ρωσίας μετά την πλήρους κλίμακας εισβολή της στην Ουκρανία «υπονομεύουν την εμπιστοσύνη σε αυτό το νόμισμα και μειώνουν τις δυνάμεις του».

Οι οικονομικές κυρώσεις κατά της Ρωσίας μετά την εισβολή της στην Ουκρανία το 2022 δημιούργησαν προβλήματα στο εξωτερικό εμπόριο και τις διεθνείς οικονομικές συναλλαγές της. Άλλοι συμμετέχοντες στη σύνοδο κορυφής, κυρίως η Κίνα και το Ιράν, επίσης προβληαμτίζονται με τη δυτική οικονομική κυριαρχία και έχουν συχνά συζητήσει εναλλακτικές λύσεις.

Met President Xi Jinping on the sidelines of the Kazan BRICS Summit.

India-China relations are important for the people of our countries, and for regional and global peace and stability.

Mutual trust, mutual respect and mutual sensitivity will guide bilateral relations. pic.twitter.com/tXfudhAU4b

— Narendra Modi (@narendramodi) October 23, 2024