Νέες επιθέσεις πραγματοποίησε η Χεζμπολάχ στο βόρειο Ισραήλ, ενώ σειρήνες ακούγονται σε μια σειρά από περιοχές, οι οποίες προειδοποιούν τους κατοίκους για ρουκέτες, πυραύλους και drones.

Ένα drone που εκτοξεύτηκε από τη μεριά του Λιβάνου χτύπησε κτίριο στην Καισάρεια, ενώ δύο άλλα αναχαιτίστηκαν.

Οι IDF λένε ότι λόγω του περιστατικού, προειδοποιητικές σειρήνες ήχησαν επίσης στην Γκλιλότ, βόρεια του Τελ Αβίβ.

Ρουκέτες εκτοξεύτηκαν στη Σάφεντ, στην Τιβέριας και στη Χάιφα. Δεν υπάρχουν αναφορές για τραυματισμούς.

Το Ισραήλ συνεχίζει τους βομβαρδισμούς σε όλη την επικράτεια του Λιβάνου, υποστηρίζοντας ότι χτυπά στόχους της Χεζμπολάχ και τις χερσαίες επιχειρήσεις στα νότια.

Σύμφωνα με το Quds News Network, η ισραηλινή αεροπορία βομβάρδισε και στη βόρεια Συρία, στα σύνορα με τον Λίβανο.

Last night, Israeli occupation aircraft bombarded the Lebanese-Syrian border near the area of Hermel and Al-Qusayr in northern Syria. pic.twitter.com/csVroiQrey

— Quds News Network (@QudsNen) October 19, 2024