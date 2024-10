Η ένοπλη ομάδα του Λιβάνου έχει βάλει στο στόχαστρο την ισραηλινή πόλη-λιμάνι και τα προάστιά της αρκετές φορές αυτόν τον μήνα. Στοχεύουν στρατόπεδα και από αυτά που δήλωσαν φαίνεται πως ο στόχος ήταν το κέντρο Αποκατάστασης και Συντήρησης εντός της στρατιωτικής βάσης 7200. Η Χάιφα και η Κιριάτ Σμόνα είναι οι κύριοι στόχοι της Χεζμπολάχ στο ισραηλινό έδαφος.

Ο ισραηλινός στρατός, εν τω μεταξύ, δήλωσε: «Τρία βλήματα πέρασαν από τον Λίβανο στο ισραηλινό έδαφος και αναχαιτίστηκαν με επιτυχία». Ανέφερε πως τουλάχιστον 75 βλήματα εκτόξευσε σήμερα η Χεζμπολάχ στο Ισραήλ από τον Λίβανο. Κάποια από αυτά είχαν ως στόχο τη βάση Γιοάβ στα Υψίπεδα του Γκολάν.

Στο δεύτερο βίντεο που ακολουθεί πιθανώς οι «ρουκέτες» να ήταν πύραυλοι, αλλά όχι βαλλιστικοί. Θεωρείται βέβαιο πως οι εμπλεκόμενες οργανώσεις θα «αφιερώσουν» ισχυρές επιθέσεις στη μνήμη του Γιαχία Σινουάρ. Όπως άλλωστε συνέβη στη μνήμη κάθε ηγέτη μέχρι στιγμής που εξόντωσε το Ισραήλ.

