Επιθέσεις με μη επανδρωμένα αεροσκάφη αναφέρθηκαν στο Τζαμού παρά την εκεχειρία. Σύμφωνα με τα διεθνή πρακτορεία, οι κάτοικοι στην πόλη της Ινδίας αντιμετωπίζουν επιθέσεις με μη επανδρωμένα αεροσκάφη λίγες ώρες μετά την ανακοίνωση της κατάπαυσης του πυρός.

Σειρήνες ήχησαν και εκρήξεις αντηχούσαν στις συνοριακές γραμμές καθώς υπάρχουν αναφορές πως το Πακιστάν εκτόξευσε drones προς τον εναέριο χώρο της Ινδίας. Δυνατές εκρήξεις αναφέρθηκαν στο Σριναγκάρ, ενώ σειρήνες αεροπορικής επιδρομής χτύπησαν στο Ουντχαμπούρ και σε άλλες περιοχές. Ινδοί και Πακιστανοί αξιωματούχοι δεν έχουν ακόμη σχολιάσει τις αναφορές.

Ο πρωθυπουργός του ινδικού Κασμίρ Ομάρ Αμπντουλάχ, επιβεβαίωσε το γεγονός. «Τι στο καλό συνέβη με την εκεχειρία; Εκρήξεις ακούγονται σε όλη τη Σριναγκάρ», έγραψε σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ.

This is no ceasefire. The air defence units in the middle of Srinagar just opened up. pic.twitter.com/HjRh2V3iNW

— Omar Abdullah (@OmarAbdullah) May 10, 2025