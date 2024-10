Ο 19χρονος γιος του βρετανού φωτορεπόρτερ Paul Lowe κατηγορήθηκε για τη δολοφονία του πατέρα του.

Ο 61χρονος, βραβευμένος φωτογράφος βρέθηκε μαχαιρωμένος μέχρι θανάτου σε ένα μονοπάτι πεζοπορίας στην Καλιφόρνια το Σάββατο (12/10).

Το Γραφείο Εισαγγελέα του Λος Άντζελες επιβεβαίωσε ότι ο γιος του, Emir Lowe, κατηγορείται για τη δολοφονία του.

Σύμφωνα με τα αρχεία του Ιατροδικαστικού Τμήματος της Κομητείας του Λος Άντζελες, ο Paul Lowe είχε δεχθεί μαχαιριά στον λαιμό.

Το Γραφείο Σερίφη της Κομητείας του Λος Άντζελες πρόσθεσε ότι ο Emir Lowe πρόκειται να εμφανιστεί για πρώτη φορά στο δικαστήριο σήμερα, Τετάρτη (16/10).

Σύμφωνα με την αστυνομία, το περιστατικό συνέβη γύρω στις 15:28 στην οδό Mount Baldy, κοντά στους καταρράκτες Stoddard Canyon. Σε ανακοίνωση του Γραφείου Σερίφη, αναφέρεται ότι οι αξιωματικοί ανταποκρίθηκαν σε αναφορές για επίθεση με θανατηφόρο όπλο και βρήκαν έναν «λευκό άνδρα ενήλικα να έχει υποστεί τραύμα στο άνω μέρος του κορμού».

Οι υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης κήρυξαν τον Lowe νεκρό στο σημείο. Το Γραφείο Σερίφη πρόσθεσε επίσης ότι «ένας λευκός άνδρας ενήλικας εθεάθη να απομακρύνεται από το σημείο με αυτοκίνητο» και αργότερα ενεπλάκη σε τροχαίο ατύχημα λίγα μίλια μακριά. Ο άνδρας συνελήφθη και κρατείται για περαιτέρω έρευνα.

Το King’s College του Λονδίνου, όπου ο Paul Lowe ήταν καθηγητής, εξέφρασε τη βαθιά του θλίψη για την απώλεια του βραβευμένου φωτορεπόρτερ.

We are deeply saddened to hear of the passing of Professor Paul Lowe, a brilliant photojournalist and cherished colleague. Visiting Professor in @warstudies , Paul worked closely with our Art and Reconciliation team. We send our deepest condolences to his family. pic.twitter.com/Whd0Yu1S2I

H πιο διάσημη φωτογραφία του Λόου ήταν μία ασπρόμαυρη εικόνα ενός παιδιού με μια μπάλα, από το 1992, η οποία τραβήχτηκε κατά τη διάρκεια της πολιορκίας του Σαράγεβο. Το έργο του παρουσιάστηκε σε έγκυρα έντυπα όπως τα Time, Newsweek, Sunday Times, The Observer και The Independent.

H Ika Ferrer Gotić, παρουσιάστρια στο CNN έγραψε στο X χαρακτηριστικά: «Χάσαμε κάτι περισσότερο από έναν φωτογράφο με τον θάνατο του Paul Lowe. Χάσαμε έναν μάρτυρα της ιστορίας μας, έναν παραμυθά που έδειξε στον κόσμο τις αλήθειες που πολλοί ήθελαν να αγνοήσουν».

Man, this one’s gonna be a tough one. Losing a friend and our adopted Bosnian cuts deep. I met Paul in 2019. when we worked on a broadcast project together, unpacking forgotten war crimes in Sarajevo and Bijeljina. This is for you, Paul! | @paullowe

