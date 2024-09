Το γύρο του διαδικτύου έχει κάνει η διάσωση μιας γυναίκας που είχε εγκλωβιστεί στο αυτοκίνητο της και κινδύνευε με πνιγμό, η οποία διασώθηκε από έναν μετεωρολόγο-ρεπόρτερ. Ο μετεωρολόγος του Fox Weather Bob Van Dillen έγινε ήρωας σε ένα βράδυ, καθώς διέκοψε μια ζωντανή εκπομπή στην Ατλάντα για να σώσει μια γυναίκα που είχε παγιδευτεί στο αυτοκίνητό της κατά τη διάρκεια των πλημμυρών που προκάλεσε ο τυφώνας Helene.

Ένας τηλεοπτικός ρεπόρτερ καιρού στην Ατλάντα διέκοψε την ζωντανό του μετάδοση για τον τυφώνα Helene την Παρασκευή για να σώσει μια γυναίκα από ένα όχημα που είχε αποκλειστεί από την άνοδο των υδάτων. Στο βίντεο της διάσωσης, όρθιος στη βροχή με το βυθισμένο όχημα πίσω του, ο μετεωρολόγος του FOX Weather Bob Van Dillen περιγράφει πώς η γυναίκα οδήγησε σε μια πλημμυρισμένη περιοχή.

Λέει ότι κάλεσε το 911 και ακούγεται να ουρλιάζει καθώς προσπαθεί να τη διαβεβαιώσει ότι η βοήθεια είναι καθ’ οδόν. Στη συνέχεια λέει στην κάμερα: «Είναι μια κατάσταση. Θα επανέλθουμε σε λίγο. Πάω να δω αν μπορώ να βοηθήσω αυτή την κυρία λίγο περισσότερο παιδιά».

A hero weatherman saved a girl during the flooding in Atlanta

It happened during a live broadcast: a girl fell into a water trap, and Bob Van Dillen pulled her out on his own.

Now the Georgia capital is experiencing flooding on a scale not seen in the last 104 years, pic.twitter.com/5culuQdhGi

