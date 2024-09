Η Capital Link διοργανώνει το “14th Annual Capital Link Operational Excellence in Shipping Forum – Best Industry Practices – Building Long Term Value Through Sustainability”, την Τρίτη 24, Σεπτεμβρίου, 2024 στο Athenaeum Intercontinental Athens στην Αθήνα.

Με μία πολύ επιτυχημένη προϊστορία 14 ετών το Συνέδριο παρουσιάζει την Επιχειρησιακή Αριστεία στον Τομέα των Θαλάσσιων Μεταφορών, και διερευνά τις Βέλτιστες Πρακτικές του κλάδου σε όλους τους σημαντικούς τομείς όπως: Διαχείριση Στόλου, Περιβάλλον, Εκπαίδευση & Διαχείριση Πληρωμάτων, Ασφάλεια, Διακυβέρνηση, Τεχνολογία και άλλα. Ιδιαίτερη έμφαση θα δοθεί σε θέματα βιωσιμότητας και παράγοντες ESG.

Το Συνέδριο λειτουργεί σαν διαδραστική πλατφόρμα επικοινωνίας, στα θέματα της Επιχειρησιακής Αριστείας, των Βέλτιστων Πρακτικών και της Βιωσιμότητας, ανάμεσα σε Ναυτιλιακές εταιρείες, Ναυλωτές, Ρυθμιστικούς Φορείς, Κυβερνητικούς και μη Κυβερνητικούς Οργανισμούς, Νηογνώμονες, Ασφαλιστικούς Οργανισμούς (P&I Clubs), Νηολόγια, Προμηθευτές Τεχνολογίας και Υπηρεσιών καθώς και στην Οικονομική και Επενδυτική κοινότητα, και φημίζεται για τη μεγάλη συμμετοχή κορυφαίων παραγόντων και υψηλόβαθμων στελεχών της ναυτιλίας.

ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΩΝ & ΠΑΝΕΛ ΣΥΖΗΤΗΣΕΩΝ

ΠΡΩΙΝΟ & ΕΓΓΡΑΦΗ

Sponsored by Castor Maritime • Toro

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ ΣΧΟΛΙΑ – ΚΑΛΩΣΟΡΙΣΜΑ

κ. Nicolas Bornozis, President – Capital Link

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΟΜΙΛΙΑ

κ. Christopher J. Wiernicki, Chairman & CEO – ABS

FUEL POTENTIAL UNLOCKED – NATURALLY POWERED BY XBEE

Σχόλια ενότητας: κ. Roy Gebbink , Managing Director – XBEE Marine

REALITY CHECK ON MARINE FUELS & ENERGY TRANSITION Availability, Affordability & Scalability

Συντονιστής: κ. Vassilis Dimoulas, Technology & Innovation Director SEEBA Zone – Bureau Veritas Ομιλητές:

George D. Pateras , President – Hellenic Chamber of Shipping ; Deputy Chairman – Contships Management

, President – ; Deputy Chairman – κ. Kostas Polydakis , CEO – MM Marine, Mercuria Energy Group ; Head of Shipping- Minerva Bunkering, Mercuria Energy Group

, CEO – ; Head of Shipping- κ. Constantinos Capetanakis , Bunker Director – Star Bulk Carriers Corp (NASDAQ: SBLK) ; Chair – IBIA

, Bunker Director – ; Chair – κ. George Saroglou, President & COO – TEN Ltd. (NYSE: TEN)

SAFETY & SUSTAINABILITY – SAFEGUARDING THE CREWS, CARGOES, & THE ENVIRONMENT

Συντονιστής: κ. Christopher J. Wiernicki, Chairman & CEO – ABS Ομιλητές:

κ. Stylianos Psillakis , Technical Director – Columbia Shipmanagement

, Technical Director – κ. George Poularas , CEO – Enesel SA

, CEO – κ . Kostas Karathanos , COO – GasLog Ltd.

, COO – κ. Roberto P. Cazzulo , Council Chair – International Association of Classification Societies (IACS)

, Council Chair – κ. Dimitrios Fafalios, Chairman – INTERCARGO; President / Director – Fafalios Shipping

SPOTLIGHT ON HUMAN SUSTAINABILITY

Συντονιστής κ. Michalis Pantazopoulos, General Manager – Liberian Registry (LISCR Hellas)

Ομιλητές:

κ. Vangelis Sfakiotakis , COO – Diana Shipping Services S.A.

, COO – κα. Ioanna Lali , D.E.I. Officer & Alternate Crew Manager – Dorian LPG Ltd. (NYSE: LPG)

, D.E.I. Officer & Alternate Crew Manager – κ. Tim Ponath , CEO – NSB Group

, CEO – κ. Theo Baltatzis , General Manager – Technomar Shipping

, General Manager – κα. Venetia Kallipolitou, Cross Department HR & Training Manager – Tsakos Group; Commander – Hellenic Coast Guard (Retired)

NAVIGATING TROUBLED WATERS

Rear Admiral Vasileios Gryparis HN, Operational Commander “EUNAVFOR ASPIDES” – Hellenic Navy General Staff

ΚΥΡΙΑ ΟΜΙΛΙΑ

κ. Χρήστος Στυλιανίδης

Υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής

ΑΠΟΝΟΜΗ ΤΟΥ “2024 CAPITAL LINK MARITIME SUSTAINABILITY AWARD”

Βραβευόμενος:

κ. Emanuele Grimaldi, Chairman – INTERNATIONAL CHAMBER OF SHIPPING ; President & MD – Grimaldi Euromed SpA ; Managing Director – Grimaldi Group

Εισαγωγική Ομιλία:

κα. Μελίνα Τραυλού, President – Union of Greek Shipowners (UGS) ; Chair of the Board – Neptune Lines

RIDING THE TECHNOLOGY WAVE Fleet Performance Optimization Through Innovation & Digitalization

Συντονιστής: κ. Spyridon Zolotas, Senior Director – RINA Ομιλητές:

κ. Dimitris Vastarouchas , COO & Vice President – Danaos Corporation

, COO & Vice President – κ. Marcos Vassilicos , Managing Director – Eurobulk

, Managing Director – κ. Antonios Georgantzis , COO – Latsco Marine Management

, COO – κ. Costas Kontes, Group Commercial Director Europe / Managing Director – Mediterranean Cluster – V.Ships Greece Ltd.

ALL ABOUT CARBON – CARBON CAPTURE, STORAGE AND DISPOSAL

Συντονιστής: Dr. Chara Georgopoulou, Head of R&D and Advisory Unit Greece, Onboard CCS Manager, Maritime – DNV Ομιλητές:

κ. Jerry Kalogiratos , CEO – Capital Clean Energy Carriers Corp. (NASDAQ: CCEC)

, CEO – κ . Jasper Heikens , CCO – Ecolog

, CCO – κα. Eleni Polychronopoulou , President – ERMA FIRST GROUP

, President – κ. Nikolas Rigas , Head of Carbon Storage – EnEarth

, Head of Carbon Storage – κ. George Daskalakis, Head Technology Management, Strategy Division – Motor Oil (Hellas)

GOING INTO 2025 – FUEL EU MARITIME & EU ETS

1×1 Συζήτηση:

κ. Frederic Bouthillier , Head of Shipping – Vertis Environmental Finance

, Head of Shipping – κα. Vanessa Tzoannos, Partner – Hill Dickinson

PORT STATE CONTROL – CHINA

Σχόλια ενότητας:

κ. Francis Chin, Executive Director – Singhai Marine Services (Singapore)

THE SHIPOWNER’S PERSPECTIVE – LOOKING AHEAD

Συντονιστής: κα. Elina Papageorgiou, Global Strategic Growth Director & Vice President, Greece & Cyprus – Lloyd’s Register Ομιλητές:

κ. Sveinung Støhle , Deputy CEO – Angelicoussis Group

, Deputy CEO – κ. Jerry Kalogiratos , CEO – Capital Clean Energy Carriers Corp. (NASDAQ: CCEC)

, CEO – κ. Thomas Lister , CEO – Global Ship Lease Ltd. (NYSE: GSL)

, CEO – κ. George Thanopoulos , CEO – Neda Maritime Agency Co. Ltd.

, CEO – κα. Charis Plakantonakis, Chief Strategy Officer – Star Bulk Carriers Corp. (NASDAQ: SBLK)

