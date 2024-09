Συμπληρώθηκαν, κιόλας, τρία χρόνια από την μέρα που ο εμβληματικός προπονητής, Ντούσαν Ίβκοβιτς, άφησε τη τελευταία του πνοή στο Βελιγράδι σε ηλικία 77 ετών.

Ο «Ντούντα» αποτέλεσε έναν από του πιο πετυχημένους προπονητές στην ιστορία του Ολυμπιακού, με τους φίλους των Πειραιωτών να τον λατρεύουν. Η ερυθρόλευκη ΚΑΕ με μία ανάρτησή της στα social media θέλησε να τιμήσει τη μνήμη του Σέρβου τεχνικού που πραγματοποίησε δύο θητείες στον πάγκο του Ολυμπιακού (1996-199, 2010-2012), με τον οποίο έχει πανηγυρίσει δύο Euroleague (1997,2012).

«Ντούσαν Ίβκοβιτς, για πάντα στις καρδίες μας. Έφυγε αλλά ποτέ δεν ξεχάστηκε», ήταν το μήνυμα της ΚΑΕ Ολυμπιακός, η οποία αποτίμησε φόρο τιμής στον αγαπημένο της «Ντούντα».

𝐃𝐮𝐬𝐚𝐧 𝐈𝐯𝐤𝐨𝐯𝐢𝐜 | Always in our hearts…#RIP #DusanIvkovic #OlympiacosBC pic.twitter.com/dRtj8OqZ8K

— Olympiacos B.C. (@Olympiacos_BC) September 16, 2024