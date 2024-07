Την παραίτησή της έκανε γνωστή η επικεφαλής των μυστικών υπηρεσιών, Κίμπερλι Τσιτλ, έπειτα από την παραδοχή της για λάθη στην επιχείρηση την ημέρα που έγινε η απόπειρα δολοφονίας κατά του Ντόναλντ Τραμπ στην διάρκεια ομιλίας του στην Πενσυλβάνια, σύμφωνα με πηγές που επικαλείται το CNN.

«Αποτύχαμε», δήλωσε την Δευτέρα (22/7) ενώπιον επιτροπής της Βουλής των Αντιπροσώπων η Τσιτλ και προσέθεσε: «Ως διευθύντρια της Μυστικής Υπηρεσίας των ΗΠΑ, αναλαμβάνω πλήρως την ευθύνη για οποιοδήποτε κενό ασφαλείας».

Να σημειωθεί ότι ύστερα από την απόπειρα δολοφονίας του Ντόναλντ Τραμπ, η επικεφαλής των αμερικανικών μυστικών υπηρεσιών δεχόταν ασφυκτικές πιέσεις από Ρεπουμπλικανούς προκειμένου να παραιτηθεί.

Director of Secret Service Kimberly Cheatle claims she takes “full responsibility” for the failure to protect President Donald Trump.

If she truly accepts responsibility for the significant security failures, she should resign. pic.twitter.com/2ObmS2SX7M

— Speaker Mike Johnson (@SpeakerJohnson) July 22, 2024