Mε το που αποσύρθηκε ο Τζο Μπάιντεν από την προεκλογική κούρσα, ο Τραμπ κινήθηκε ταχύτατα για να στρέψει τα βέλη του στην αντιπρόεδρο των ΗΠΑ Κάμαλα Χάρις. Μάλιστα όπως γράφτηκε «ξεσκόνισε» το προσβλητικό παρατσούκλι που είχε χρησιμποήσει για εκείνη στο πρόσφατο παρελθόν, η «Γελαστή Κάμαλα Χάρρις» («Laffin Kamala») κοροϊδεύοντάς την για το πώς γελάει, και αποκαλώντας την τρελή.

Αλλά καθώς ο υποψήφιος των Ρεπουμπλικανών αναπροσαρμόζει την εκστρατεία του για να στοχοποιήσει τη Χάρις, υπάρχει μια δυσάρεστη αλήθεια που θα πρέπει να αντιμετωπίσει. «Τι γίνεται με εκείνη την επιταγή των 5.000 δολαρίων με ημερομηνία 26 Σεπτεμβρίου 2011, που φέρει τη χαρακτηριστική υπογραφή του Τραμπ και είναι πληρωτέα σε κάποια «Γενική Εισαγγελέα Καμάλα Ντι Χάρις»;», αναρωτιέται δημοσίευμα της Guardian.

Μέσα σε λίγες ώρες από τη στιγμή που έγινε γνωστή η ιστορική απόφαση του Μπάιντεν την Κυριακή, και με μια νέα πιθανή μάχη Τραμπ εναντίον Χάρις να αναδύεται στο προσκήνιο, η άβολη δωρεά του Τραμπ ήρθε ξανά στην επιφάνεια στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Ο Τζάρεντ Μόσκοβιτς, ένας Δημοκρατικός βουλευτής από τη Φλόριντα, δημοσίευσε μια φωτογραφία της επιταγής στο X, με τις λέξεις: «Ήταν μια σοφή επένδυση».

So when Trump wrote that check to re-elect Kamala Harris in 2011, I bet he didn’t think she’d cash it in 2024! 😜 pic.twitter.com/78mR1LZyNN

— Michael Steele (@MichaelSteele) July 21, 2024