Ο βουλευτής των Δημοκρατικών Άνταμ Σιφ κάλεσε σήμερα τον πρόεδρο των ΗΠΑ, Τζο Μπάιντεν να αποσύρει την υποψηφιότητά του στις εκλογές του Νοεμβρίου, επιτρέποντας έτσι σε έναν άλλον Δημοκρατικό να νικήσει τον Ρεπουμπλικάνο υποψήφιο Ντόναλντ Τραμπ.

«Μια δεύτερη προεδρία Τραμπ θα υπονομεύσει τα ίδια τα θεμέλια της δημοκρατίας μας και έχω σοβαρές ανησυχίες σχετικά με το εάν ο πρόεδρος μπορεί να νικήσει τον Ντόναλντ Τραμπ τον Νοέμβριο», αναφέρει ο 64χρονος βουλευτής από την Καλιφόρνια σε δήλωσή του που δημοσιεύουν οι Los Angeles Times.

Την είδηση μεταδίδουν κι άλλα αμερικάνικα Μέσα:

Breaking News: Rep. Adam Schiff of California, a prominent House Democrat, said President Biden should drop out, citing serious doubts he could win. https://t.co/G44gjCnqLR

— The New York Times (@nytimes) July 17, 2024