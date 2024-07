Η απόπειρα δολοφονίας του Ντόναλντ Τραμπ από τον 20χρονο Τόμας Μάθιου Κρουκς που σκοτώθηκε μετά την επίθεση έχει προκαλέσει παγκόσμιο σοκ, ενώ διεθνή ΜΜΕ – και όχι μόνο – θέτουν ερωτήματα για τα κενά ασφαλείας στην προεκλογική συγκέντρωση στο Μπάτλερ της Πενσιλβάνια των ΗΠΑ.

Ο δράστης, που ήταν μέλος των Ρεπουμπλικανών, και καταγόταν από το Μπέθελ Παρκ της Πενσιλβάνια δέχθηκε πυρά και σκοτώθηκε από τη Μυστική Αστυνομία, δευτερόλεπτα μετά από την κίνηση του να πυροβολήσει κατά της εξέδρας από την οποία μιλούσε ο Τραμπ. Νεκρός είναι ένας από τους παρευρισκόμενους στην προεκλογική ομιλία, ενώ δύο άλλα άτομα έχουν τραυματιστεί σοβαρά.

Το BBC, σε άρθρο του, γράφει χαρακτηριστικά ότι «ο καταιγισμός σφαιρών θρυμμάτισε την ψευδαίσθηση ασφάλειας του έθνους».

«Μπορεί οι σφαίρες που ρίχτηκαν να άγγιξαν μόνο τον Ντόναλντ Τραμπ στην Πενσιλβάνια το βράδυ του Σαββάτου, αλλά σκότωσαν έναν συμμετέχοντα στη συγκέντρωση και τραυμάτισαν σοβαρά άλλους δύο.

Έχουν επίσης διαλύσει την προεδρική εκστρατεία του 2024, βλάπτοντας τον κοινωνικό και πολιτιστικό ιστό του έθνους. Η ψευδαίσθηση της ασφάλειας και της σιγουριάς στην αμερικανική πολιτική – που οικοδομήθηκε επί δεκαετίες – έχει καταρρεύσει δραματικά».

«Είχε τουφέκι… Μπορούσαμε ξεκάθαρα να τον δούμε με ένα τουφέκι», είπε αυτόπτης μάρτυρας στο BBC.

Ο ίδιος υποστήριξε ότι είδε έναν άνδρα να σέρνεται σε μια στέγη με ένα όπλο και λέει ότι ειδοποίησε την αστυνομία.

Δείτε σχετικό βίντεο:

‘He had a rifle… we could clearly see him with a rifle’

Shots have been fired at a #Trump rally – Donald Trump is safe but bloodied & an attacker is dead

This eye witness tells the BBC he saw a man crawling on a roof with a gun & says he alerted the police pic.twitter.com/RAi4dE5qdT

