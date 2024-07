Συνεχίζονται οι έρευνες για την απόπειρα δολοφονίας κατά του Ντόναλντ Τραμπ. Αφού έπεσαν οι πυροβολισμοί, η Μυστική Υπηρεσία απομάκρυνε τον πρώην πρόεδρο από την σκηνή της συγκέντρωσης του στην Πενσυλβάνια.

Στην συνέχεια, το FBI κατονόμασε τον 20χρονο Τόμας Μάθιου Κρουκς ως δράστη της απόπειρας δολοφονίας του πρώην προέδρου. Οι αστυνομικοί τον βρήκαν στη ταράτσα ενός κτιρίου κρατώντας ένα ημιαυτόματο τουφέκι τύπου AR-15. Σύμφωνα με τα μέχρι τώρα στοιχεία, ο δράστης πυροβόλησε τον Τραμπ από μια στέγη μόλις 130 μέτρα μακριά από τη σκηνή της ομιλίας του.

Σε ανακοίνωσή τους, οι ομοσπονδιακοί ερευνητές ανέφεραν: “Το FBI ταυτοποίησε τον Τόμας Μάθιου Κρουκς, 20 ετών, από το Μπέθελ Παρκ της Πενσιλβάνια, ως το πρόσωπο που εμπλέκεται στην απόπειρα δολοφονίας του πρώην προέδρου Ντόναλντ Τραμπ στις 13 Ιουλίου, στο Μπάτλερ της Πενσιλβάνια. Παραμένει μια ενεργή και συνεχιζόμενη έρευνα”.

Ο ένοπλος “εξουδετερώθηκε” αμέσως από τη Μυστική Υπηρεσία”, δήλωσε ακόμη ο επικεφαλής επικοινωνίας Άντονι Γκουλιέλμι. Σύμφωνα με την εφημερίδα Washinghton Post η οποία επικαλείται τον εκλογικό κατάλογο της πολιτείας, ο δράστης της επίθεσης είναι εγγεγραμμένος ψηφοφόρος των Ρεπουμπλικανών.

The suspected shooter was positioned roughly 148 yards from the Trump rally stage, according to an NBC News map visualization of the shooting.

