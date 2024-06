Μεγάλη είναι η φωτιά που ξέσπασε το απόγευμα του Σαββάτου στην Σέριφο, ενώ επί τόπου αρχικά έσπευσε ένα όχημα της Πυροσβεστικής με τρεις πυροσβέστες και ένα ελικόπτερο.

A fire has broken out on Serifos, a Greek island in the Aegean Sea…🔥pic.twitter.com/cSAfsUHj5g

— Volcaholic 🌋 (@volcaholic1) June 29, 2024