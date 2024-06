Το ΔΕΗ 3Χ3 POWER TO THE HOOD by Eurohoops ταξιδεύει σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη μεταφέροντας την ενέργεια του 3×3 στους αληθινούς πρωταγωνιστές κάθε γειτονιάς για το διάστημα Σεπτέμβριος 2023 – Οκτώβριος 2025.

Η πρωτοβουλία της ΔΕΗ σε συνεργασία με το Eurohoops, που στοχεύει στην ανάδειξη του νέου Ολυμπιακού αθλήματος, έκανε πρεμιέρα στο Ελληνικό, συνεχίστηκε σε Κορυδαλλό, Βούλα, Λαύριο, Μεταμόρφωση και ετοιμάζεται να ταξιδέψει σε ακόμη 19 γειτονιές της Αθήνας και της Θεσσαλονίκης.

Μέσω του ΔΕΗ 3×3 PΟWER TO THE HOOD by Eurohoops, οι γειτονιές μετατρέπονται σε υπαίθρια γήπεδα 3×3 για μικρούς και μεγάλους φίλους του μπάσκετ. Ο πρώτος κύκλος του ΔΕΗ 3×3 PΟWER TO THE HOOD by Eurohoops θα κορυφωθεί με δύο μεγάλες διήμερες εκδηλώσεις στο κέντρο της Αθήνας και της Θεσσαλονίκης, με παιχνίδι, μουσική, θέαμα, πολλές εκπλήξεις και δώρα για όλους και όλες.

Επόμενοι σταθμοί του ΔΕΗ 3×3 PΟWER TO THE HOOD by Eurohoops:

30/3, Αμπελόκηποι, Θεσσαλονίκη

14/4, Παλαιό Φάληρο, Αττική

27/4, Εύοσμος, Θεσσαλονίκη

28/4, Πανόραμα, Θεσσαλονίκη

2/6, Μαρούσι, Αττική

21-22/9, Αθήνα

5-6/10, Νέα Παραλία, Θεσσαλονίκη

2/11, Καλαμαριά, Θεσσαλονίκη

23/11, Νέα Ιωνία, Αττική

7/12, Κηφισιά, Αττική

Μείνετε συντονισμένοι εδώ για το πρόγραμμα ΔΕΗ 3x3 PΟWER TO THE HOOD by Eurohoops 2025.

Η συμμετοχή στο ΔΕΗ 3x3 PΟWER TO THE HOOD by Eurohoops είναι δωρεάν. Η διοργάνωση έχει έντονο κοινωνικό χαρακτήρα, αναδεικνύοντας τους καθημερινούς «πρωταγωνιστές» κάθε γειτονιάς, έχοντας, ταυτόχρονα, ως στόχο την ψυχαγωγία μέσα από την άθληση, αλλά και την περαιτέρω διάδοση του 3×3 στην Ελλάδα. Το τουρνουά μπάσκετ 3×3 για τρεις μικτές ηλιακές κατηγορίες βρίσκεται στον πυρήνα της διοργάνωσης, η οποία έχει πολλές παράλληλες δραστηριότητες, όπως μπασκετικά challenges για συμμετέχοντες και επισκέπτες, φουσκωτό γήπεδο για παιδιά, Street Basketball Show, Face Painting, 360° photobooth και εκλεκτούς καλεσμένους.

Μπάσκετ 3x3: Aπό τις γειτονιές του κόσμου στους Ολυμπιακούς Αγώνες

Το 3×3 αποτελεί το πιο διαδεδομένο ομαδικό «άθλημα του δρόμου» στον κόσμο και παίζεται με δύο αντίπαλες ομάδες των τριών παικτών, σε μία μπασκέτα, στο μισό γήπεδο. Το 3×3 παιζόταν σε γυμναστήρια και γήπεδα ανά τον κόσμο, ενώ από τη δεκαετία του 1990 ξεκίνησαν να πραγματοποιούνται τα πρώτα τουρνουά, κυρίως στην Αμερική.

Το 2010, το άθλημα εμφανίστηκε για πρώτη φορά σε διεθνείς αγώνες στους Ολυμπιακούς Αγώνες Νέων στη Σιγκαπούρη, ενώ πλέον η FIBA διοργανώνει ετήσιο 3×3 World Tour, και Κύπελλα ανά τον κόσμο. Το 3×3 έγινε για πρώτη φορά Ολυμπιακό άθλημα στους Ολυμπιακούς Αγώνες στο Τόκυο, το 2021.

Από την πλευρά της η Ελλάδα έχει εθνικές ομάδες ανδρών, γυναικών και νέων (U23, U17), με τη δημοτικότητα του αθλήματος να ανεβαίνει διαρκώς λόγω της μεγάλης ανταπόκρισης των αθλητών, των σωματείων και του ευρύτερου αθλητικού κοινού.

Οργανισμός Eurohoops

Αποστολή του Eurohoops είναι να διαδώσει το πάθος για το μπάσκετ και τον υγιή αθλητισμό, μέσω ενός πλέγματος online και offline δραστηριοτήτων. Το Eurohoops διδάσκει το άθλημα και τις υψηλές αξίες του στα παιδιά, διαπλάθοντας τη νέα γενιά σε σύγχρονους και ασφαλείς αθλητικούς χώρους. Σχεδιάζει και υλοποιεί προγράμματα κοινωνικής ευαισθητοποίησης και events υψηλού επιπέδου. Με όχημα το eurohoops.net, το μεγαλύτερο μπασκετικό ειδησεογραφικό website στην Ευρώπη, συμβάλλει μέσω της δεοντολογίας του στην καλλιέργεια υγιών φιλάθλων και τοποθετεί το μπάσκετ στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος.