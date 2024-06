Έγινε σήμερα η επίσημη τελετή για την 80η επέτειο της απόβασης στη Νορμανδία, παρουσία του Εμανουέλ και της Μπριζίτ Μακρόν, καθώς και της βασιλικής οικογένειας της Βρετανίας -του Καρόλου και της Καμίλα- από την οποία όμως δεν έλειψαν τα απρόοπτα.

Μετά τις ομιλίες του βασιλιά Καρόλου και του Γάλλου προέδρου, οι ίδιοι καθώς και οι γυναίκες τους κατέθεσαν στεφάνια προς τιμήν των πεσόντων στο βρετανικό μνημείο της Νορμανδίας.

Όπως γράφει η Daily Mail, στη διάρκεια αυτής της κίνησης υπήρξε μία «ατυχής στιγμή» ανάμεσα στην Πρώτη Κυρία της Γαλλίας και τη Βασίλισσα, καθώς η πρώτη άπλωσε το χέρι της με πρόθεση να αγγίξει το χέρι της Καμίλα. Ωστόσο, η Καμίλα εμφανώς παραξενεμένη έδειξε απρόθυμη να ανταποκριθεί.

Awkward moment Brigitte Macron breaks Royal protocol as she tries to hold Queen Camilla’s hand at D-Day memorial in Normandy#Macron #DDay #Camilla #Royals pic.twitter.com/Qi3h66iYee

— Daily Mail Online (@MailOnline) June 6, 2024