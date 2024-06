«Λευκός» καπνός από την ψηφοφορία των ομάδων του αγγλικού πρωταθλήματος. Η Premier League, με ανακοίνωσή της, έκανε γνωστό σήμερα (6/6) ότι οι σύλλογοι ψήφισαν να διατηρήσουν το VAR.

«Οι σύλλογοι της Premier League ψήφισαν σήμερα υπέρ της συνέχισης του VAR στην Premier League. Ενώ το VAR παράγει πιο ακριβή λήψη αποφάσεων, συμφωνήθηκε ότι πρέπει να γίνουν βελτιώσεις προς όφελος του παιχνιδιού και των οπαδών», ανέφερε.

Clubs today voted in favour of continuing to operate VAR in the Premier League. While VAR produces more accurate decision making, it was agreed that improvements should be made for the benefit of the game and supporters.

