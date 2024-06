Οι προσπάθειες για την ανεύρεση του τέρατος του Λοχ Νες έχουν μέχρι στιγμής αποδειχθεί ανεπιτυχείς, αλλά αυτό δεν πρόκειται να σταματήσει τους ανθρώπους από την αναζήτηση της αλήθειας – με το «μεγαλύτερο κυνήγι που έγινε ποτέ» για το πλάσμα να λαμβάνει χώρα αυτό το Σαββατοκύριακο.

Αν και κανείς ποτέ δεν κατάφερε να αποδείξει την ύπαρξή του, μέχρι σήμερα έχουν γίνει συνολικά 1.157 αναφορές από επισκέπτες της λίμνης ότι είδαν τη Νέσι (το τέρας).

Ο κόσμος συνεχίζει να τραβάει φωτογραφίες από τη σκωτσέζικη λίμνη όπου μπορεί να παραμονεύουν —ή και όχι— θηρία, μαζί και το πραγματικό τέρας του Λοχ Νες. Να σημειωθεί πως αρκετοί κυνηγοί τεράτων έχουν δηλώσει ότι το έχουν βρει και το έχουν θάψει.

Επιστρέφοντας στο σήμερα, η έρευνα που βρίσκεται σε εξέλιξη αυτή τη στιγμή ενδέχεται να επισκιάσει και την προηγούμενη που έγινε πέρυσι το καλοκαίρι.

Από την Πέμπτη (30/5) η λίμνη φιλοξενεί την εκδήλωση Quest 2024 η οποία θα κρατήσει έως την Κυριακή 2 Ιουνίου.

Με αφορμή τη συμπλήρωση 90 ετών από την πρώτη οργανωμένη έρευνα του Sir Edward Mountain για τον εντοπισμό της Νέσι, το Quest 2024 έχει προσκαλέσει κυνηγούς τεράτων από παντού να έρθουν στη Σκωτία και να συνδράμουν στη νέα αναζήτηση.

Nessie! Where are you! A large search of Scotland’s Loch Ness used technology to try to understand the monster myth origins. Subscribe for all of our travel news: https://t.co/ogePclTjvn pic.twitter.com/B1HlTVubAm

— USA TODAY Travel (@usatodaytravel) June 1, 2024