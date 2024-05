Η Βρετανίδα Τρέισι Χίκμαν πάσχει από καρκίνο σε τελικό στάδιο και αποφάσισε να ταξιδέψει στη Νέα Ζηλανδία για να υποβληθεί σε ευθανασία, καθώς δεν έχει αυτή τη δυνατότητα στην πατρίδα της.

Η 57χρονη αποφάσισε έτσι να στείλει ένα μήνυμα προς τους πολιτικούς του Ηνωμένου Βασιλείου, ζητώντας τους να εξετάσουν το ζήτημα, ώστε να μπορούν οι βαριά άρρωστοι να επιλέγουν τον χρόνο και τον τρόπο με τον οποίο θα πεθάνουν.

«Κοιτάξτε τι έχει κάνει η Νέα Ζηλανδία και κάντε το ακόμα καλύτερα. Δίνεται μεγάλη έμφαση στο δικαίωμα στη ζωή, αλλά οι άνθρωποι πρέπει να έχουν το δικαίωμα σε έναν γαλήνιο, ανώδυνο θάνατο», λέει.

Η αδελφή της, Linda Clarke, που ζει στο Ηνωμένο Βασίλειο, επανέλαβε την έκκλησή της. «Αν η Τρέισι βρισκόταν ακόμη στο Ηνωμένο Βασίλειο, θα έπρεπε να την παρακολουθήσω να αργοπεθαίνει και να πονά».

Η Χίκμαν που έχει και νεοζηλανδική υπηκοότητα, επέλεξε να πεθάνει στις 22 Μαΐου σύμφωνα με νόμο που επιτρέπει σε ικανούς ενήλικες να επιλέξουν την ευθανασία εάν έχουν ανίατη ασθένεια και λιγότερο από έξι μήνες ζωής.

