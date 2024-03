Σχέδιο νόμου που θα επιτρέπει στους κατοίκους της Σκωτίας που πάσχουν από καταληκτική νόσο να δώσουν τέλος στη ζωή τους κατατέθηκε σήμερα ενώπιον της Βουλής της χώρας, καθώς σύμφωνα με δημοσκόπηση η πρακτική αυτή βρίσκει σύμφωνο το μεγαλύτερο μέρος του πληθυσμού.

Αν το νομοσχέδιο υπερψηφιστεί τότε η Σκωτία θα ενταχθεί στη λίστα εκείνη των χωρών όπου ανήκουν η Ελβετία, ο Καναδάς, η Νέα Ζηλανδία, η Αυστρία και ο Ισημερινός και όπου επιτρέπεται η ευθανασία υπό συγκεκριμένες συνθήκες.

Το νομοσχέδιο για την Ιατρικώς Υποβοηθούμενη Αυτοκτονία για Ενήλικες με Καταληκτική Νόσο θα δίνει το δικαίωμα σε διανοητικά ικανούς ενήλικες, οι οποίοι έχουν διαγνωστεί με καταληκτική νόσο, να τερματίσουν τη ζωή τους.

Ο νόμος θα περιέχει ασφαλιστικές δικλείδες όπως την ανεξάρτητη αξιολόγηση από δύο γιατρούς και μια 14ήμερη περίοδο χαλάρωσης.

Θα απαιτείται επίσης από εκείνους που θα ζητούν να υποβληθούν στην πρακτική αυτή να έχουν ζήσει στη Σκωτία για τουλάχιστον ένα χρόνο.

Οι αιτούντες θα πρέπει να χορηγούν οι ίδιοι την ουσία που θα δώσει τέλος στη ζωή τους.

Το σχέδιο παρουσιάστηκε από τον Λίαμ Μακάρθουρ, έναν βουλευτή των Φιλελεύθερων Δημοκρατών στο κοινοβούλιο της Σκωτίας, ο οποίος αυτή την εβδομάδα δήλωσε «απολύτως βέβαιος» ότι το νομοσχέδιο θα υπερψηφιστεί γιατί υπάρχει αυξανόμενη λαϊκή υποστήριξη για την πρακτική.

Δημοσκόπηση της ακτιβιστικής οργάνωσης «Dignity in Dying» («Αξιοπρέπεια στον Θάνατο»), η οποία τάσσεται υπέρ της νομοθεσίας, διαπίστωσε ότι πάνω από τα τρία τέταρτα των Σκωτσέζων υποστηρίζουν την πρακτική.

Today is truly an historic milestone for law change in Scotland.@Liam4Orkney‘s Assisted Dying Bill has been published in Holyrood.

This is the Bill that over the next 12 months could change the law and provide choice, dignity and compassion for dying people in Scotland.

🧵🧵 pic.twitter.com/3gRibgybpF

— Dignity in Dying (@dignityindying) March 28, 2024