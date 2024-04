Ένα τραγικό περιστατικό συνέβη στο Εθνικό Πάρκο Ντενάλι στην Αλάσκα, καθώς ένας ορειβάτης έχασε τη ζωή του κι ένας άλλος τραυματίστηκε σοβαρά μετά από πτώση από ύψος περίπου 305 μέτρων.

Σύμφωνα με τις Αρχές η τραγωδία συνέβη το βράδυ της Πέμπτης όταν μία ορειβατική ομάδα δύο ατόμων ανέβαινε στο όρος Τζόνσον, μια κορυφή ύψους 2.500 μέτρων που βρίσκεται στο φαράγγι Ρουθ του Εθνικού και Προστατευόμενου Πάρκου Ντενάλι.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της Υπηρεσίας Εθνικού Πάρκου, οι ορειβάτες με σχοινί ανέβαιναν σε μια διαδρομή γνωστή ως «the Escalator» (Η κυλιόμενη σκάλα), μια απότομη και τεχνική αλπική ανάβαση στη νοτιοανατολική πλευρά της κορυφής. Η διαδρομή των περίπου 1.500 μέτρων περιλαμβάνει την πλοήγηση σε απότομους βράχους, πάγο και χιόνι.

«Η πτώση έγινε αντιληπτή από μια άλλη ομάδα ορειβατών που έκανε τη διαδρομή, η οποία ειδοποίησε το Περιφερειακό Κέντρο Επικοινωνίας της Αλάσκας περίπου στις 10:45 μ.μ.», ανέφερε η Υπηρεσία Εθνικού Πάρκου.

«Η ομάδα αναφοράς κατέβηκε στη συνέχεια στο σημείο που έπεσαν τα θύματα και επιβεβαίωσε ότι ένας ορειβάτης έχασε τη ζωή του κατά την πτώση. Η ομάδα έσκαψε μια σπηλιά στο χιόνι και φρόντισε τα τραύματα του επιζώντος ορειβάτη καθ’ όλη τη διάρκεια της νύχτας», προσθέτει η ανακοίνωση των Αρχών σύμφωνα με το ABC News.

One mountain climber has died and another has been seriously injured after falling approximately 1,000 feet off of a mountain in Denali National Park in Alaska, authorities say. https://t.co/cmpR4vn4mu pic.twitter.com/PmMqJWOfAX

— ABC News (@ABC) April 27, 2024