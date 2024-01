Γυναίκα στην Ολλανδία με αυτισμό άφησε την τελευταίο τη πνοή στο σπίτι της από υποβοηθούμενη αυτοκτονία, έχοντας δίπλα της τους γονείς και τον καλύτερο φίλο της, έχοντας μοιραστεί νωρίτερα ένα οδυνηρό μήνυμα στους διαδικτυακούς της ακολούθους.

Η Lauren Hoeve, από την Ολλανδία, διαγνώστηκε με σύνδρομο χρόνιας κόπωσης το 2019.

Άρχισε επίσης να βιώνει αδιαθεσία μετά την άσκηση και ταλαιπωρούνταν με ακραία ναυτία, πόνο και κόπωση, κάτι που περιέγραψε ως «απόλυτο μαρτύριο» στο X.

Το 2022, η Lauren, η οποία είχε επίσης διαγνωστεί με διαταραχή ελλειμματικής προσοχής και υπερκινητικότητα (ΔΕΠΥ), άρχισε να ετοιμάζει το ταξίδι της προς την ευθανασία. Ο υποβοηθούμενος θάνατος είναι νόμιμος στην Ολλανδία τα τελευταία 22 χρόνια.

Στο ιστολόγιό της η Lauren εξήγησε πώς ο παθολόγος τής είπε ότι σεβόταν την επιθυμία της για ευθανασία, αλλά δεν μπορούσε να το κάνει ο ίδιος λόγω των ψυχολογικών της καταστάσεων. Μετά από αυτό, η Lauren μπήκε σε λίστα αναμονής για ραντεβού με ειδικό στην ευθανασία, το οποίο πήρε περισσότερο χρόνο από το συνηθισμένο λόγω της πανδημίας.

Τον Απρίλιο του 2023, συναντήθηκε με διάφορους γιατρούς, οι οποίοι κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι ήταν «ψυχικά ικανή» να λάβει την απόφαση για ευθανασία.

Νωρίτερα αυτόν τον μήνα, η Lauren δήλωσε στους 7.800 ακολούθους της στο Χ: «Η τελευταία μου μέρα θα είναι το Σάββατο 27 Ιανουαρίου. Η ευθανασία θα γίνει μεταξύ 1:30 και 2:30 μ.μ.».

This will be my last tweet. Thanks for the love, everyone. I’m going to rest a bit more and be with my loved ones. Enjoy a last morbid meme from me. ❤️😎👍 pic.twitter.com/NjtkQdvEvo

— Lauren ✨ (@dutchlauren) January 27, 2024