Η Zoraya ter Beek είναι μια νεαρή Ολλανδή που ζει μαζί με τις δύο γάτες της και τον σύντροφό της σε ένα χωριό κοντά στα γερμανικά σύνορα. Φαινομενικά όλα δείχνουν τέλεια στη ζωή της 28χρονης, η αλήθεια όμως είναι πολύ σκληρή.

Η Zoraya πρόκειται να υποβληθεί σε ευθανασία τον Μάιο, κατόπιν δικής της απόφασης, καθώς όπως λέει δεν αντέχει άλλο να παλεύει με τα προβλήματα ψυχικής υγείας που την ταλαιπωρούν από πάντα.

«Δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτε άλλο για σένα. Δεν πρόκειται ποτέ να καλυτερεύσει» της είπαν οι γιατροί.

«Ήμουν πάντα ξεκάθαρη ότι αν δεν βελτιωθεί, δεν μπορώ να συνεχίσω άλλο έτσι», δήλωσε η ίδια μιλώντας στην Free Press.

Η Zoraya είναι μία από τους ολοένα και περισσότερους ανθρώπους στη Δύση που αποφάσισαν να πεθάνουν αντί να συνεχίσουν να ζουν με πόνο που, σε αντίθεση με μια ανίατη ασθένεια, που μπορεί να αντιμετωπιστεί.

Όλο και περισσότεροι άνθρωποι αποφασίζουν να βάλουν τέλος στη ζωή τους ενώ υποφέρουν από ένα σωρό άλλα προβλήματα ψυχικής υγείας, όπως κατάθλιψη ή άγχος που ενισχύονται από την οικονομική αβεβαιότητα, την κλιματική αλλαγή, τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και άλλα ζητήματα, σημειώνει η Free Press.

Zoraya ter Beek is one of a growing number of people across the West choosing to end their lives rather than live in pain. Pain that in many cases can be treated.

In 2022, euthanasia comprised 5% of deaths in the Netherlands. Read @rupasubramanya’s investigation:… pic.twitter.com/YHh2Sk6DbN

— The Free Press (@TheFP) April 2, 2024