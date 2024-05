Πολυάριθμα ήταν τα δωδεκάρια που έλαβε η αποστολή της Ελβετίας στον φετινό διαγωνισμό τραγουδιού Eurovision, με τον εκπρόσωπο της χώρας ονόματι Nemo να ανεμίζει με τεράστια χαρά και ικανοποίηση μια σημαία με κίτρινη, λευκή, μοβ και μαύρη ρίγα, η οποία αντιπροσωπεύει τη μη δυαδική κοινότητα.

Υπενθυμίζεται ότι το Nemo συστήνεται ως non-binary άτομο και το βράδυ του Σαββάτου έγραψε ιστορία ως το πρώτο μη δυαδικό άτομο που κερδίζει τη Eurovision.

«Το ‘The Code’ αφορά το ταξίδι που ξεκίνησα με τη συνειδητοποίηση ότι δεν είμαι ούτε άνδρας ούτε γυναίκα. Το να βρω τον εαυτό μου ήταν μια μακρά και συχνά δύσκολη διαδικασία για μένα. Αλλά τίποτα δε με κάνει να αισθάνομαι καλύτερα από την ελευθερία που κέρδισα συνειδητοποιώντας ότι είμαι non-binary», ανέφερε το Nemo σε συνέντευξή του.

Nemo the monarch that you are!!! Between this and Bambie, non binary folks rule the world 🌍 #Eurovision2024 pic.twitter.com/aTmP5iiaFj — Luke T 🇵🇹🇨🇭🇳🇴🇬🇷🇮🇪 (@esclukass) May 11, 2024

Τα μη δυαδικά άτομα, για όσους δεν το γνωρίζουν, είναι άτομα που δεν ταυτίζονται αποκλειστικά ούτε με το ανδρικό φύλο ούτε με το γυναικείο. Μπορεί να αυτοπροσδιορίζονται ως άντρας και ως γυναίκα μαζί, είτε κάπου ενδιάμεσα είτε εντελώς έξω από αυτές τις κατηγορίες.

«Το να βρω τον εαυτό μου ήταν μια μακρά και συχνά δύσκολη διαδικασία για μένα»

Τι αντιπροσωπεύουν τα χρώματα της σημαίας

Σύμφωνα με το Hamilton City Magazine, η κίτρινη λωρίδα αντιπροσωπεύει τους ανθρώπους που ταυτίζονται εκτός του διαφυλικού προτύπου του αρσενικού ή του θηλυκού (το φύλο που τους αποδίδεται κατά τη γέννηση), το λευκό σηματοδοτεί τα άτομα με πολλαπλά φύλα, το μοβ είναι για όσους ταυτίζονται με ένα μείγμα αρσενικού και θηλυκού, ενώ το μαύρο αντιπροσωπεύει τους ανθρώπους που αισθάνονται ότι δεν έχουν φύλο (agender).

this means so much to me like the security made fans throw their nonbinary flags and nemo had to smuggle his own nonbinary flag. we are visible and this representation matters 🥹 pic.twitter.com/WmW0sLatWM — 🍊 (@meltedkids) May 12, 2024

today a fan got their non binary flag taken away because it was “political” and now nemo walked on stage with the same flag. i’m so proud of them 🩷 pic.twitter.com/JPi7RNuFOu — margot🇨🇭 (@CARPEY0URDIEM) May 11, 2024

Τον Νοέμβριο του 2023, ο Nemo δήλωσε σε συνέντευξή του στο ελβετικό μέσο ενημέρωσης SonntagsZeitung ότι είναι non-binary και δήλωσε ότι προτιμά να αναφέρεται ως «αυτοί»/»τους» στα αγγλικά.