Πλήθος κόσμου έχει συγκεντρωθεί στο στάδιο του Γαλατσίου το πρωί της Κυριακής για να παρακολουθήσει την ομιλία του πρωθυπουργού της Αλβανίας Έντι Ράμα.

Οι Αλβανοί που διαμένουν στην Αθήνα και στις γύρω περιοχές αλλά και πολίτες της Αλβανίας που κατέφθασαν με λεωφορεία προσήλθαν με σημαίες της χώρας τους αλλά και -μερικοί εξ’ αυτών- μπλούζες με το πρόσωπο του Αλβανού πρωθυπουργού ή/και πανό.

Το Christmas Theater έχει κατακλυστεί από κόσμο και οι διοργανωτές έστησαν έξω από το γήπεδο γιγαντοοθόνη ώστε να μπορέσουν όσοι παρευρέθηκαν να παρακολουθήσουν την εκδήλωση. Εντός του γηπέδου ακούγονται και συνθήματα.

Υπενθυμίζεται ότι νωρίτερα ο Έντι Ράμα απηύθυνε πρόσκληση στους Αλβανούς που διαμένουν στην Ελλάδα με βίντεο που περιελάμβανε τον… Ζορμπά.

Το βίντεο συνοδεύεται από μία φωτογραφία του Αλέξη Ζορμπά να χορεύει το γνωστό συρτάκι, ενώ στη συνέχεια εμφανίζεται η φωτογραφία της Ακρόπολης με τις σημαίες της Ελλάδος και της Αλβανίας -που είχε αναρτήσει τις προηγούμενες μέρες- ο Έντι Ράμα στο Facebook. Η ηχητική υπόκρουση του βίντεο, μάλιστα, είναι από τη γνωστή σύνθεση του Μίκη Θεοδωράκη.

Υπενθυμίζεται ότι ο Έντι Ράμα είχε αναρτήσει τις προηγούμενες μέρες πρόσκληση για την εκδήλωση αναγράφοντας πως «μπορείτε να περάσετε μαζί μας αυτή την ξεχωριστή στιγμή υπερηφάνειας για όλους τους Αλβανούς της Ελλάδας».

Σημειώνεται ότι από την Ελληνική Αστυνομία έχει εκπονηθεί σχέδιο που περιλαμβάνει δρακόντεια μέτρα ασφαλείας για να διεξαχθεί η ομιλία χωρίς εντάσεις και απρόοπτα.

Συγκεκριμένα περί των 1.000 αστυνομικών (ΔΙ.ΑΣ. ΜΑΤ, ΟΠΚΕ), ελικόπτερα, εκπαιδευμένοι σκύλοι , drones, καθώς και ενισχυμένο δίκτυο πληροφοριών βρίσκονται επί ποδός για την ομαλή διεξαγωγή της ομιλίας.

Albanian diaspora invited by PM Edi Rama in Athens. The PM is expected to propose a mechanism to enable the diaspora vote in the upcoming general elections and also deliver a message to the greek people. pic.twitter.com/u9XaWpyYpW

— Leftioni Peristere  🇦🇱🇺🇦 (@Leftioninew) May 12, 2024