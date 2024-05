Οι πρώτοι τέσσερις μήνες του 2024 αποδείχθηκαν από τους πιο δύσκολους στα δύο χρόνια πλήρους πολέμου της Ουκρανίας με τη Ρωσία, και ίσως οι πιο επίπονοι στη δεκαετή σύγκρουση με τη Μόσχα που ξέσπασε το 2014.

Τα στρατεύματα του Κιέβου οπισθοχωρούν σε όλο το μήκος της πρώτης γραμμής, αντιμετωπίζοντας έναν ρωσικό στρατό που έχει καταφέρει να ανασυγκροτηθεί.

Παράλληλα η ελλιπής και καθυστερημένη βοήθεια από τους δυτικούς συμμάχους της Ουκρανίας έχει επιπτώσεις στο πεδίο, με τη φετινή χρονιά να αναμένεται δύσκολη εξαιτίας και της απογοητευτικής έκβασης της αντεπίθεσης του Κιέβου το 2023, στην οποία είχαν στηριχθεί ελπίδες και πόροι.

Ο Κούστι Σαλμ, μόνιμος γραμματέας του υπουργείου Άμυνας της Εσθονίας σε συνέντευξή του τον Δεκέμβριο, δήλωσε στο Newsweek ότι «το 2024 θα είναι δύσκολο».

Το προφανές σχέδιο του Ρώσου προέδρου Βλαντιμίρ Πούτιν να ξεπεράσει τους αντιπάλους του μπορεί να αποδώσει. Ή αυτό το έτος μπορεί να αποδειχθεί η σκοτεινή νύχτα της Ουκρανίας πριν από την αυγή.

Η ώθηση της Ρωσίας προς τα δυτικά συνεχίζεται σε όλο το ανατολικό μέτωπο, με τα στρατεύματα της Μόσχας να προσπαθούν με μεγάλο κόστος να καταλάβουν νέα εδάφη στις περιοχές Ντονέτσκ, Λουχάνσκ, Χάρκοβο και Ζαπορίζια.

Η πλήρης κατάληψη των περιφερειών Ντονέτσκ και Λουχάνσκ αποτελεί βασικό στόχο του Κρεμλίνου από τότε που υποδαύλισε την εξέγερση στην ανατολική Ουκρανία το 2014, και μια δεκαετία μετά η φιλοδοξία αυτή φαίνεται να είναι εφικτή.

Η τρέχουσα επίθεση που εξελίσσεται με αργούς ρυθμούς θέτει τις βάσεις για μια αναμενόμενη νέα καλοκαιρινή εκστρατεία.

Μεταξύ των πιθανών στόχων της τρέχουσας επίθεσης είναι η πόλη Τσάσιβ Γιαρ του Ντονέτσκ -η οποία βρίσκεται ήδη στην πρώτη γραμμή του μετώπου και μπορεί να πέσει ακόμη και πριν από το καλοκαίρι- και η πόλη Κουπιάνσκ, ζωτικής σημασίας πύλη προς τη δεύτερη μεγαλύτερη πόλη της Ουκρανίας, το Χάρκοβο.

Το think tank, Ινστιτούτο για τη Μελέτη του Πολέμου (ISW) έγραψε αυτή την εβδομάδα ότι η κατάληψη και η σταθεροποίηση από τη Ρωσία μιας προεξοχής βορειοδυτικά της Αβντιίβκα «παρουσιάζει στη ρωσική διοίκηση την επιλογή είτε να συνεχίσει να πιέζει δυτικά προς τον αναφερόμενο επιχειρησιακό της στόχο στο Πόκροβσκ είτε να προσπαθήσει να κινηθεί προς τα βόρεια για να διεξάγει πιθανές συμπληρωματικές επιθετικές επιχειρήσεις γύρω από το Τσάσιβ Γιάρ».

Το Τσάσιβ Γιαρ βρίσκεται περίπου 10 χιλιόμετρα ανατολικά του Μπαχμούτ, το οποίο αποτελούσε επί μακρόν ένα από τα σημεία του μετώπου του Ντονέτσκ που έλαβαν χώρα κάποιες από τις πιο σφοδρές συγκρούσεις, ακόμη και μετά την πτώση του από τις ρωσικές δυνάμεις τον Μάιο του 2023.

Η πόλη, η οποία έχει πλέον εγκαταλειφθεί από όλους σχεδόν τους προπολεμικούς κατοίκους της, αποτελούσε ζωτικό σημείο συγκέντρωσης για τις ουκρανικές δυνάμεις και βρίσκεται σε λόφο με επιβλητική θέα στη γύρω περιοχή.

Αποτελεί επίσης πύλη προς τις πόλεις Κράματορσκ και Σλοβγιάνσκ, και οι δύο στόχοι στρατηγικού επιπέδου για τις δυνάμεις της Μόσχας στην προσπάθειά τους να καταλάβουν όλη την περιοχή του Ντονέτσκ.

Το Κίεβο επικέντρωσε σημαντικούς πόρους στο Τσάσιβ Γιαρ μετά την υποκίνηση της εξέγερσης από τη Μόσχα στο Ντονμπάς το 2014, καθιστώντας την έδρα ενός σημαντικού στρατιωτικού νοσοκομείου και αργότερα το αρχηγείο της κοινής επιχείρησης δυνάμεων κατά της Ρωσίας.

Το Πόκροβσκ βρίσκεται περίπου 41 χιλιόμετρα βορειοδυτικά της Αβντιίβκα, στη διασταύρωση δύο μεγάλων δρόμων που κατευθύνονται προς το Ντονέτσκ και προς το Μπαχμούτ, καθώς κι ενός σιδηροδρομικού δικτύου που περνάει από την Αβντιίβκα. Μια επιτυχημένη πορεία μέχρι το Πόκροβσκ θα εξέθετε τις νότιες πλευρές του Τσάσιβ Γιαρ, του Κράματορσκ και του Σλοβγιάνσκ.

Ο Πάβελ Λούζιν, ένας Ρώσος στρατιωτικός αναλυτής και επισκέπτης μελετητής στη Σχολή Δικαίου και Διπλωματίας Fletcher, δήλωσε στο Newsweek ότι είναι «δύσκολο να πούμε» αν οι δυνάμεις της Μόσχας θα είναι σε θέση να αναβαθμίσουν την τρέχουσα κίνησή τους για μια μεγαλύτερη ώθηση το καλοκαίρι».

«Δεν υπάρχουν πάρα πολλοί πόροι για μια μεγαλύτερη επίθεση», δήλωσε ο Λούζιν. «Επίσης, σχεδόν όλες αυτές οι προσδοκίες εμπνέονται από την ίδια τη Μόσχα», προσέθεσε.

«Αυτό που βλέπουμε είναι ότι η Ρωσία προσπαθούσε να περικυκλώσει μια σημαντική ομάδα των ουκρανικών δυνάμεων στην Αβντιίβκα, ακριβώς όπως στο Ιλοβάισκ τον Αύγουστο του 2014 και στο Ντεμπάλτσεβο τον Φεβρουάριο του 2015, αλλά δεν ήταν σε θέση να το κάνει αυτό. Ίσως, η Ρωσία να κάνει άλλη μια προσπάθεια με τον ίδιο τρόπο, επειδή χρειάζεται ισχυρότερες θέσεις για να πετύχει μια ανάπαυλα στον πόλεμο», είπε ακόμα.

Αυτό το διάλειμμα, πρόσθεσε ο Λούζιν, θα επιτρέψει στο Κρεμλίνο να ξεκουράσει και να ενισχύσει τις δυνάμεις του. Οι ηγέτες στο Κίεβο έχουν επανειλημμένα προειδοποιήσει ότι η Μόσχα ενδιαφέρεται μόνο για μια προσωρινή κατάπαυση του πυρός για τον σκοπό αυτό και όχι για μια διαρκή ειρήνη.

«Χρειάζονται ένα διάλειμμα, αλλά δεν πρόκειται να τερματίσουν τον πόλεμο», είπε ακόμα ο Λούζιν.

Ο Πούτιν μπορεί να ελπίζει ότι θα κερδίσει χώρο για μια παύση έχοντας κερδίσει όλο το Ντονέτσκ και το Λουχάνσκ, που βρίσκονται εδώ και καιρό στο επίκεντρο του σχεδίου του για τη διάλυση της ουκρανικής κυριαρχίας.

«Για σήμερα, θέλουν να πάρουν τουλάχιστον το Ντονέτσκ και το Λουχάνσκ», δήλωσε ο Λούζιν. «Το πρόβλημα είναι ότι το Κρεμλίνο διεκδικεί και τις περιοχές Χερσώνα και Ζαπορίζια ως ρωσικό έδαφος», προσέθεσε.

Η Ουκρανία θα επιδιώξει επίσης να διαταράξει όσο το δυνατόν περισσότερο τις ρωσικές επικοινωνίες, την οικονομία και τη βιομηχανία. Οι επιθέσεις μη επανδρωμένων αεροσκαφών μεγάλου βεληνεκούς σε στόχους εντός της Ρωσίας έχουν γίνει συνηθισμένες και το Κίεβο δεν δείχνει σημάδια χαλάρωσης των επιθέσεων του.

Η άφιξη μυστικά των αμερικανικών πυραύλων ATACMS με το μεγαλύτερο βεληνεκές θα δώσει στο Κίεβο μεγαλύτερη εμβέλεια από ποτέ. Τα πυρομαχικά μακρύτερου βεληνεκούς μπορούν να πλήξουν στόχους σε απόσταση έως 300 χιλιόμετρα, σχεδόν διπλάσια από τα πυρομαχικά μικρότερου βεληνεκούς ATACMS που διατέθηκαν για πρώτη φορά στα τέλη του 2023. Ανάμεσα στους πιθανούς στόχους του είναι η από υλικοτεχνική άποψη αλλά και συμβολικά ισχυρή γέφυρα του στενού του Κερτς.

Όμως, όπως συμβαίνει με όλα τα νέα όπλα, το Κίεβο έχει μικρό περιθώριο για να εκμεταλλευτεί το ATACMS.

«Όπως γνωρίζουμε, οι Ρώσοι είναι σε θέση να προσαρμοστούν σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα», δήλωσε στο Newsweek ο Ιβάν Στούπακ, πρώην αξιωματικός της Υπηρεσίας Ασφαλείας της Ουκρανίας (SBU) και τώρα σύμβουλος της επιτροπής εθνικής ασφάλειας, άμυνας και πληροφοριών του ουκρανικού κοινοβουλίου.

Seems like 🇺🇦did another ATACMS strike near Kuban, Luhansk.

Action starts at 03:50. A dud and 3 hits within a minute. pic.twitter.com/aGP4cWKY07

— JB Schneider (@JohnB_Schneider) May 1, 2024