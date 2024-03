Σε σοκ είναι ο πλανήτης μετά την ανακοίνωση της Κέιτ Μίντλετον ότι διαγνώστηκε με καρκίνο με τους πολιτικούς τόσο στο Ηνωμένο Βασίλειο όσο και σε όλο τον κόσμο να δηλώνουν συντετριμμένοι από τα νέα και να εύχονται ταχεία ανάρρωση στην πριγκίπισσα της Ουαλίας.

Ο πρωθυπουργός του Ηνωμένου Βασιλείου, Ρίσι Σουνάκ δήλωσε ότι «οι σκέψεις μας είναι με την πριγκίπισσα της Ουαλίας, τον πρίγκιπα της Ουαλίας και ειδικότερα με τα τρία παιδιά τους αυτή τη δύσκολη στιγμή».

Ακόμα σημειώνει πως η Κέιτ Μίντλετον «έχει την αγάπη και την υποστήριξη ολόκληρης της χώρας καθώς συνεχίζει την ανάρρωσή της».

«Επέδειξε τεράστια γενναιότητα με τη σημερινή της δήλωση. Τις τελευταίες εβδομάδες, έχει υποστεί έντονο έλεγχο και έχει αντιμετωπιστεί άδικα από ορισμένα τμήματα των μέσων ενημέρωσης σε όλο τον κόσμο και στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης», προσέθεσε σε ανάρτησή της στο X.

«Οι σκέψεις μου είναι με την πριγκίπισσα της Ουαλίας, τα παιδιά της και ολόκληρη τη βασιλική οικογένεια μετά την είδηση του καρκίνου που τόσο θαρραλέα μοιράστηκε»

Ακόμα ανέφερε ότι «όταν πρόκειται για θέματα υγείας, όπως σε όλους τους άλλους, πρέπει να της παρέχεται η ιδιωτικότητα για να επικεντρωθεί στη θεραπεία της και να είναι με την αγαπημένη της οικογένεια».

«Ξέρω ότι μιλάω εκ μέρους όλης της χώρας όταν της εύχομαι πλήρη ανάρρωση και ανυπομονώ να τη δω να επιστρέφει στη δράση όταν είναι έτοιμη», κατέληξε.

The Princess of Wales has the love and support of the whole country. pic.twitter.com/IFX51Wm5Q3 — Rishi Sunak (@RishiSunak) March 22, 2024

Ευχές για γρήγορη ανάρρωση εξέφρασε και ο Γάλλος πρόεδρος, Εμανουέλ Μακρόν. «Υψηλοτάτη, Σε αυτή τη δύσκολη περίοδο που περνάτε, η Μπριζίτ κι εγώ σας ευχόμαστε πλήρη ανάρρωση. Η δύναμη και η αντοχή σας μας εμπνέουν όλους», έγραψε σε ανάρτησή του στο Χ.

Your Highness, In this difficult period you are going through, Brigitte and I wish you a full recovery. Your strength and resilience inspire us all. — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) March 22, 2024

«Κάθε διάγνωση καρκίνου είναι σοκαριστική»

Τις ευχές του για ταχεία ανάρρωση εξέφρασε και ο ηγέτης του Εργατικού Κόμματος, Κιρ Στάρμερ με ανάρτησή του στο X.

Ο ηγέτης της αντιπολίτευσης, ανέφερε σε δήλωσή του εκ μέρους του κόμματος ότι στέλνει τις «καλύτερες ευχές» Κέιτ Μίντλετον και ότι οι «σκέψεις» του είναι με τη βασιλική οικογένεια.

«Κάθε διάγνωση καρκίνου είναι σοκαριστική», έγραψε ακόμα ο Στάρμερ, αλλά προσέθεσε πως «μπορώ μόνο να φανταστώ το πρόσθετο άγχος του να λαμβάνεις αυτή την είδηση εν μέσω των τρομακτικών εικασιών που είδαμε τις τελευταίες εβδομάδες».

Πρόσθεσε ότι η πριγκίπισσα της Ουαλίας και η οικογένειά της «έχουν δικαίωμα στην ιδιωτικότητα» και ότι τον «ενθαρρύνει ο αισιόδοξος τόνος της πριγκίπισσας της Ουαλίας και το μήνυμά της για πίστη και ελπίδα».

On behalf of the whole Labour Party, I want to send my very best wishes to Her Royal Highness at this distressing time. Our thoughts are with the whole Royal Family as they come to terms with the news and as they support The Princess of Wales through her treatment and recovery. pic.twitter.com/SiScvfhe8O — Keir Starmer (@Keir_Starmer) March 22, 2024

Η πρώην πρωθυπουργός, Λιζ Τρας επίσης σε ανάρτησή της στο Χ, ανέφερε ότι «ολόκληρη η χώρα» εύχεται στην πριγκίπισσα της Ουαλίας πλήρη και ταχεία ανάρρωση.

Σε ανάρτησή της στο Χ η βουλευτής των Συντηρητικών, προσέθεσε πως «οι σκέψεις μου είναι με την πριγκίπισσα της Ουαλίας και την οικογένειά της αυτή την πολύ δύσκολη στιγμή».

My thoughts are with the Princess of Wales and her family at this very difficult time. The entire country will be wishing her a full and speedy recovery. — Liz Truss (@trussliz) March 22, 2024

Μπόρις Τζόνσον: «Ευχές στην ίδια και την οικογένειά της για πλήρη και ταχεία ανάρρωση»

Παρόμοια δήλωση με τη Λιζ Τρας έκανε και ο πρώην πρωθυπουργός της Βρετανίας, Μπόρις Τζόνσον, επίσης με ανάρτησή του στο Χ, στέλνοντας στην Κέιτ Μίντλετον «κάθε δυνατή δύναμη» και ευχές «στην ίδια και την οικογένειά της για πλήρη και ταχεία ανάρρωση».

Wishing Catherine, The Princess of Wales all possible strength and sending good wishes to her and her family for a full and rapid recovery. — Boris Johnson (@BorisJohnson) March 22, 2024

Ο δήμαρχος του Λονδίνου, Σαντίκ Καν σε ανάρτησή του στο X ότι εύχεται στην Κέιτ «ταχεία ανάρρωση», καθώς υποβάλλεται σε χημειοθεραπεία λόγω διάγνωσης καρκίνου.

«Ο καρκίνος έχει αντίκτυπο σε τόσους πολλούς από εμάς – και η γενναιότητά της να μοιραστεί τη διάγνωσή της θα συμβάλει στην ευαισθητοποίηση και θα ενθαρρύνει άλλους να εξεταστούν», προσέθεσε ο Καν.

On behalf of Londoners, I wish the Princess of Wales a swift recovery as she undergoes treatment. My thoughts are with her & her family. Cancer has an impact on so many of us – & her bravery in sharing her diagnosis will help raise awareness & encourage others to get checked. https://t.co/fHlmSwOq0X — Sadiq Khan (@SadiqKhan) March 22, 2024

«Της στέλνω τις καλύτερες ευχές μου και τη δύναμη για τη θεραπεία της, καθώς και πλήρη και ταχεία ανάρρωση»

Από την πλευρά της η πρωθυπουργός της Βόρειας Ιρλανδίας, Μισέλ Ο’Νιλ ευχήθηκε στην πριγκίπισσα της Ουαλίας «ταχεία ανάρρωση».

Σε ανάρτησή της στο X ανέφερε: «Λυπάμαι πολύ που έμαθα τα νέα για τη διάγνωση του καρκίνου της πριγκίπισσας της Ουαλίας. Της στέλνω τις καλύτερες ευχές μου και τη δύναμή μου για τη θεραπεία της, καθώς και για πλήρη και ταχεία ανάρρωση. Μια ιδιαίτερη σκέψη στη νεαρή οικογένειά της σε αυτή τη δύσκολη στιγμή».

I am very sorry to hear the news of the Princess of Wales’ cancer diagnosis. I send her my best wishes and the strength for her treatment, and a full and speedy recovery. A special word of thought to her young family at this challenging time. — Michelle O’Neill (@moneillsf) March 22, 2024

«Οι σκέψεις μου είναι με την πριγκίπισσα της Ουαλίας, τα παιδιά της και ολόκληρη τη βασιλική οικογένεια μετά την είδηση του καρκίνου που τόσο θαρραλέα μοιράστηκε», ανέφερε από την πλευρά του ο Καναδός πρωθυπουργός, Τζάστιν Τριντό στο Χ.

«Εκ μέρους των Καναδών, στέλνω την υποστήριξή μου καθώς υποβάλλεται σε θεραπεία. Όλοι της ευχόμαστε ταχεία ανάρρωση», προσέθεσε.