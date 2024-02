«Μια διαφωνία μεταξύ αρκετών ατόμων που τελείωσε με πυροβολισμούς» ήταν, σύμφωνα με την αρχηγό της αστυνομίας του Κάνσας Σίτι, η αιτία των πυροβολισμών που είχαν ως αποτέλεσμα τον θάνατο μιας γυναίκας και τον τραυματισμό 22 ατόμων την Τετάρτη, όταν η πόλη του Κάνσας γιόρταζε τη νίκη της ομάδας της στο Super Bowl.

«Οι προκαταρκτικές αποκαλύψεις της έρευνας έδειξαν ότι δεν υπήρχε καμιά σχέση με την τρομοκρατία ή με έναν εθνικό βίαιο εξτρεμισμό», δήλωσε σε συνέντευξη Τύπου η Στέισι Γκρέιβς, προσθέτοντας πως «έχουμε άτομα υπό κράτηση, δύο εκ των οποίων είναι ανήλικοι». Συνολικά, συνελήφθησαν τρία άτομα.

Δεκάδες χιλιάδες άνθρωποι γιόρταζαν τη νίκη της ομάδας των Kansas City Chiefs στο αμερικανικό ποδόσφαιρο, με παρέλαση στον κεντρικό δρόμο της πόλης όταν ακούστηκαν πυροβολισμοί κοντά στο χώρο στάθμευσης του σιδηροδρομικού σταθμού Union Station, προς το τέλος της γιορτής.

Μία νεκρή και 22 τραυματίες είναι ο συνολικός απολογισμός, σύμφωνα με τις αρχές .

Η Λίζα Λόπες, παρουσιάστρια του ραδιοφώνου, της οποίας ο θάνατος ανακοινώθηκε από τον σταθμό της, το βράδυ της Τετάρτης, ήταν 43 ετών.

«Είχαμε ένα θάνατο επί τόπου, οκτώ τραυματίες σε κρίσιμη κατάσταση, επτά σε σοβαρή κατάσταση και έξι με ελαφρά τραύματα», δήλωσε ο αρχηγός των πυροσβεστών της πόλης, Ρος Γκράντισον, την Πέμπτη. Από τους τραυματίες, περισσότεροι από τους μισούς είναι μικρότεροι των 16 ετών, διευκρίνισε.

Το Νοσοκομείο Παίδων Mercy ανακοίνωσε ότι έδωσε τις πρώτες βοήθειες σε 12 ασθενείς, εκ των οποίων 11 παιδιά ηλικίας 6 έως 15 ετών. «Εννέα παιδιά τραυματίστηκαν από σφαίρα», δήλωσε εκπρόσωπος του νοσοκομείου, διευκρινίζοντας ότι οι γιατροί περιμένουν πως όλοι οι τραυματίες που νοσηλεύτηκαν θα αναρρώσουν από τα τραύματά τους και εννέα εξ αυτών έχουν πάρει ήδη εξιτήριο από το νοσοκομείο.

Η αστυνομία απηύθυνε ξανά έκκληση για μαρτυρίες από οποιονδήποτε «παρατήρησε απευθείας τους πυροβολισμούς, έχει βίντεο με τους πυροβολισμούς ή είναι θύμα των πυροβολισμών που δεν έχει ακόμη αναφερθεί» στις αρχές.

Μια πλατφόρμα του FBI τέθηκε σε λειτουργία επίσης για τη συλλογή βίντεο που θα μπορούσαν να βοηθήσουν στην έρευνα.

Η Στέισι Γκρέιβς εξήρε όσους «σταμάτησαν σωματικά ένα άτομο, ύποπτο για εμπλοκή στην υπόθεση». Ήταν δύο οπαδοί των Kansas City Chiefs, που πήγαν στην παρέλαση για να γιορτάσουν και, αφού ακούστηκαν οι πυροβολισμοί, έτρεξαν και σταμάτησαν έναν άνδρα που θεωρήθηκε ύποπτος ότι πυροβόλησε. Ο άνδρας τέθηκε υπό κράτηση και ανακρίνεται από την αστυνομία μαζί με άλλους δύο.

Βίντεο που κυκλοφορεί στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης δείχνει θεατές να κυνηγούν ένα άτομο που φοράει κουκούλα, προτού το ρίξουν στο έδαφος και το ακινητοποιήσουν.

