Με τους αναλυτές που πρόσκεινται στην κυβέρνηση Ερντογάν να επιχειρούν σαφώς να κρατήσουν ισορροπίες και τους τόνους χαμηλά σε σχέση με την έγκριση και της προμήθειας των ελληνικών F-35 παράλληλα με το τουρκικό αίτημα για τα F-16. Έστω και αν οι εθνικιστές φωνές εργάζονται προς την αντίθετη κατεύθυνση.

Το ζήτημα της πώλησης των F-16 στην Τουρκία και των F-35 στην Ελλάδα εργαλειοποιήθηκε στο έπακρο στο διπλωματικό παζάρι ανάμεσα στις ΗΠΑ και την Τουρκία το προηγούμενο διάστημα, με αντικείμενο και την έγκριση της ένταξης της Σουηδίας στο ΝΑΤΟ από την Άγκυρα.

Για την Αθήνα ήταν σημαντικό να φανεί ότι υπήρξαν «όροι», ακόμα και ως δήλωση σε πολιτικό επίπεδο ότι η Τουρκία δεν θα χρησιμοποιήσει τα F-16 εναντίον της Ελλάδας, ενώ για την Τουρκία ήταν σημαντικό να υπογραμμιστεί ότι δεν δέχεται όρους στην προμήθεια των αμυντικών εξοπλισμών της.

Αυτό φέρεται να λύθηκε με την «μυστική επιστολή» Μπλίνκεν προς το Κογκρέσο που εμφανίζεται να εγγυήθηκε προς τα μέλη του Κογκρέσου για να δώσει τελικά το πράσινο φως για τα τουρκικά F-16.

Επί του παρόντος ο Ερντογάν εμφανίζεται πάντως διατεθειμένος να παίξει το παιχνίδι της νομιμότητας απέναντι στην Ελλάδα, η οποία άλλωστε είναι σαφές ότι για την Άγκυρα δεν χαρακτηρίζεται ως απειλή. Είναι δεδομένο δε ότι η Τουρκία έχει ανοιχτά πολλά και υπαρκτά μέτωπα, όπως στη Συρία και το Ιράκ, με την Αθήνα να είναι μεν ένα διαπραγματευτικό χαρτί, στο διπλωματικό της παζάρι, αλλά είναι ξεκάθαρο ότι δεν θεωρεί κανείς πως ελληνικές ένοπλες δυνάμεις θα επιχειρήσουν επίθεση στην Τουρκία.

Τη Δευτέρα, ο τούρκος πρεσβευτής στην Αθήνα σε ανάρτηση του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, Τσαγατάι Ερτζιγές διαφημίζει την επίσκεψη του στην φρεγάτα TCG Gediz του τουρκικού Πολεμικού Ναυτικού που βρίσκεται στο λιμάνι του Πειραιά στο πλαίσιο της συμμετοχής της στην αποστολή της Μόνιμης Νατοϊκής Ναυτιλιακής Ομάδας 2 (SNMG2). Της ΝΑΤΟικής δύναμης στην οποία συμμετέχει και η Ελλάδα και παρέχει στο ΝΑΤΟ συνεχή ναυτική υποστήριξη σε επιχειρήσεις άμεσης αντίδρασης (NRF) σε ειρηνικές περιόδους, αλλά και κρίσης και έντασης.

Μία ανάρτηση που στόχο έχει να υπερθεματίσει στο θετικό κλίμα που επιχειρείται να οικοδομηθεί ανάμεσα σε Ελλάδα και Τουρκία, ακόμα και στη δυνατότητα συνεργασίας των Ενόπλων Δυνάμεων των δύο χωρών, στο πλαίσιο του ΝΑΤΟ. Μετά από μία μακρά περίοδο έντασης μεταξύ τους. Το πόσο θα διαρκέσει η ηρεμία ανάμεσα σε Άγκυρα και Αθήνα μένει να αποδειχθεί, αφού το ημερολόγιο υπερπτήσεων και παραβιάσεων συνεχίζει να καταγράφει μηδενικά περιστατικά, ωστόσο οι διαφορές παραμένουν μεταξύ των δύο πλευρών.

Ambassador Çağatay Erciyes visited the TCG Gediz frigate of the 🇹🇷Turkish Navy visiting the Piraeus Port on a Standing NATO Maritime Group 2 (#SNMG2) mission. pic.twitter.com/Eis9s7rcwp

— Türkiye in Greece (@TC_AtinaBE) February 12, 2024