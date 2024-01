Μπορεί το παλάτι του Κένσινγκτον στην ανακοίνωσή του να περιέγραψε το χειρουργείο της Κέιτ Μίντλετον ως μία προγραμματισμένη επέμβαση, όμως η πραγματικότητα απέχει από αυτό. Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες που έρχονται στη δημοσιότητα για αυτή τη «μυστικής φύσεως» χειρουργική της επέμβαση, οι πιο κοντινοί άνθρωποι της Κέιτ Μίντλετον δεν είχαν ιδέα για αυτή.

Το People ανέφερε χαρακτηριστικά σε δημοσιεύματα πως πηγές αναφέρουν ότι «δεν υπήρχε καμία ένδειξη ότι κάτι δεν πήγαινε καλά» με την πριγκίπισσα της Ουαλίας. Η είδηση της επέμβασής της μάλιστα ήταν έκπληξη για τους φίλους της οικογένειας αλλά και για στενούς συνεργάτες της βασιλικής οικογένειας.

Όπως είναι φυσικό, η Κέιτ Μίντλετον έχει ανάγκη την οικογένειά της περισσότερο από ποτέ. Εκτός από τον πρίγκιπα Ουίλιαμ, θα στηριχθεί στη δεμένη οικογένειά της μόλις επιστρέψει στο σπίτι από το νοσοκομείο. Οι γονείς της, Μάικ και Κάρολ Μίντλετον , «θα είναι εκεί για να προσφέρουν υποστήριξη», λέει μια πηγή στο PEOPLE στο τεύχος αυτής της εβδομάδας.

Η οικογένεια της Κέιτ στο πλευρό της

Το ζευγάρι ζει κοντά στο σπίτι της κόρης τους και έχουν μια συνεχή παρουσία στη ζωή των εγγονιών τους, φιλοξενώντας συχνά τον Πρίγκιπα Τζορτζ, 10 ετών, την πριγκίπισσα Σάρλοτ, 8 ετών, και τον πρίγκιπα Λούις, 5 ετών. «Οι γονείς της είναι ένας διαρκής παράγοντας στην ανατροφή των εγγονιών τους», λέει μια πηγή από το παλάτι. «Και θα είναι μια καθησυχαστική παρουσία όταν θα επιστρέψει στο Windsor για να αναρρώσει».

Ο Ουίλιαμ αναμένεται να παρατείνει το χρόνο του μακριά από τα δημόσια καθήκοντα για μερικές ακόμη ημέρες για να βοηθήσει την Κέιτ να επιστρέψει στην οικογενειακή ζωή, λέει μια βασιλική πηγή στο PEOPLE. Ακόμη το βασιλικό ζευγάρι θα έχει επίσης την υποστήριξη της μακροχρόνιας νταντάς τους Maria Teresa Turrion Borrallo, η οποία είναι με την οικογένεια από τότε που ο Τζορτζ ήταν 8 μηνών.

Ένας στενός οικογενειακός φίλος λέει ότι το ζευγάρι δεν έχει «ένα τεράστιο ιδιωτικό προσωπικό» και «ως αποτέλεσμα, ο Ουίλιαμ είναι πραγματικά βοηθητικός στην πράξη».

«Δεν θέλει να γίνουν λάθη με την επόμενη γενιά. Θέλει να τους δώσει σωστή ανατροφή και πολλή αγάπη. Αυτό είναι πάνω απ’ όλα στο μυαλό του», λέει ο φίλος στο τεύχος αυτής της εβδομάδας.

Ενώ ο Robert Hardman, συγγραφέας του The Making of a King: King Charles III and the Modern Monarchy υπογραμμίζει «Ξέρουμε ότι είναι μια πολύ στενή οικογενειακή μονάδα και θέλει να είναι εκεί για αυτούς. Πολλά από αυτά που κάνουν με αυτά τα παιδιά είναι να ομαλοποιούν τη ζωή και να μην τα κάνουν να νιώθουν ότι βρίσκονται σε ένα ειδικό επιχρυσωμένο κλουβί».