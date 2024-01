Ο Μοχάμεντ Ατούτ, Παλαιστίνιος κάτοικος του προσφυγικού καταυλισμού Μπουρτζ αλ Μπαρανιέχ στη Βηρυτό, έτρωγε με τα παιδιά του το βράδυ της Τρίτης, όταν διαδόθηκε στην πρωτεύουσα του Λιβάνου η είδηση ότι ο Σαλέχ αλ Αρούρι, δεύτερος τη τάξει στο πολιτικό γραφείο της Χαμάς, είχε δολοφονηθεί.

«Κάποιος μου είπε ότι είχε γίνει επίθεση (στη Βηρυτό). Μερικά λεπτά αργότερα η τηλεόραση είπε ότι ήταν ο Αρούρι. Τότε ο κόσμος βγήκε στους δρόμους. Το χτύπημα ήταν βαρύ. Ήταν ένας σημαντικός ηγέτης για εμάς», εξηγεί ο ίδιος στον Guardian. Στο καφενείο που του ανήκει, με θέα έναν δρόμο διακοσμημένο με παλαιστινιακά πανό, οι πελάτες του παρακολουθούσαν πλάνα του Al Jazeera για τον πόλεμο στη Γάζα.

«Ποτέ δεν πιστεύαμε ότι οι Ισραηλινοί θα τολμούσαν να το κάνουν αυτό στη Βηρυτό», λέει ο προαναφερόμενος. Σύμφωνα με τον ίδιο ο λόγος της δολοφονίας του Αρούρι ήταν η αποτυχία του Ισραήλ να βρει και να σκοτώσει τους ηγέτες της Χαμάς μέσα στη Γάζα, συμπεριλαμβανομένου του επικεφαλής του κινήματος, Γιαχία Σινουάρ. Όπως λέει ο Ατούτ για τον Αρούρι, το γραφείο του οποίου χτυπήθηκε από πυραύλους, ήταν ένα φρούτο που κρεμόταν χαμηλά, δηλαδή η δολοφονία του έγινε για να καλύψει την αργή πρόοδο του Ισραήλ στην επίτευξη των πολεμικών στόχων που έχει ανακοινώσει. «Αυτό το βήμα είχε σαν αφετηρία την οργή για την έλλειψη προόδου τους. Προσπαθούν να δείξουν ότι πετυχαίνουν κάτι», συμπληρώνει εκτιμώντας ότι αυτή η αυξανόμενη κλιμάκωση δύσκολα θα οδηγήσει σε ολοκληρωτικό πόλεμο μεταξύ Χεζμπολάχ και Ισραήλ.

Israel, Gaza, Lebanon, Iran … how far could war in the Middle East spread? https://t.co/pVgAjzW33r

— Guardian US (@GuardianUS) January 7, 2024