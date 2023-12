Του Γενς Μέρχοφ

Η διασφάλιση ενός μέλλοντος με χαμηλότερες εκπομπές άνθρακα δεν είναι μόνο απαραίτητη για το περιβάλλον αλλά και καλή για την οικονομία, σύμφωνα με τα τελευταία κλιματικά σενάρια από το Network for Greening the Financial System (NGFS), μια ομάδα 127 κεντρικών τραπεζών και χρηματοπιστωτικών εποπτικών Αρχών που εργάζονται για τη διαχείριση των κλιματικών κινδύνων και την τόνωση των πράσινων επενδύσεων.

Η ομαλή μετάβαση σε μηδενικές εκπομπές ρύπων έως το 2050 θα μπορούσε να έχει ως αποτέλεσμα το παγκόσμιο ακαθάριστο εγχώριο προϊόν να είναι κατά 7% υψηλότερο από ό,τι με τις τρέχουσες πολιτικές.

Η φετινή χρονιά θα είναι η θερμότερη που έχει καταγραφεί ποτέ, σύμφωνα με τον World Meteorological Organization. Ενώ οι θερμοκρασίες αυξάνονται άνισα σε όλο τον κόσμο, κατά μέσο όρο είναι υψηλότερες κατά 1,2 βαθμούς Κελσίου από τα προβιομηχανικά επίπεδα.

Οι οικονομικοί και χρηματοοικονομικοί κίνδυνοι αυξάνονται επίσης. Τα μοντέλα NGFS δείχνουν ότι η ξηρασία και οι καύσωνες είναι η μεγαλύτερη πηγή κινδύνου σε όλες τις περιοχές. Συγκεκριμένα, οι χώρες της Ευρώπης και της Ασίας είναι περισσότερο εκτεθειμένες σε καύσωνα, ενώ χώρες της Αφρικής, της Βόρειας Αμερικής και της Μέσης Ανατολής είναι πιο ευάλωτες στην ξηρασία.

Η μετάβαση σε μια οικονομία χαμηλών εκπομπών άνθρακα θα έχει αρνητικές επιπτώσεις στη ζήτηση με αιτία τις υψηλότερες τιμές άνθρακα και το ενεργειακό κόστος. Αλλά αυτά μπορούν να αντισταθμιστούν εν μέρει με την ανακύκλωση των εσόδων από άνθρακα σε κρατικές επενδύσεις και χαμηλότερους φόρους. Το πιο σημαντικό, η μείωση των εκπομπών θα μειώσει τις φυσικές επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής, γεγονός που μειώνει το μακροοικονομικό κόστος. Η μετάβαση σε μια καθαρά μηδενική οικονομία εκπομπών θα απαιτήσει σημαντικές επενδύσεις στην πράσινη ηλεκτρική ενέργεια και την αποθήκευση ενέργειας.

Το NGFS, που ιδρύθηκε το 2017, στοχεύει να ενισχύσει την παγκόσμια ανταπόκριση στην επίτευξη των στόχων της Συμφωνίας του Παρισιού και να βοηθήσει το χρηματοπιστωτικό σύστημα να διαχειριστεί τους κινδύνους. Τα σενάρια για το κλίμα, τα οποία είναι ευθυγραμμισμένα με τις διεθνείς βέλτιστες πρακτικές, συμπληρώνουν εκείνα άλλων διεθνών οργανισμών, όπως η Διακυβερνητική Επιτροπή για την Κλιματική Αλλαγή και η Διεθνής Υπηρεσία Ενέργειας. Το ΔΝΤ είναι ένας από τους 20 διεθνείς οργανισμούς που είναι παρατηρητές του NGFS και συμβάλλει ενεργά στον σχεδιασμό και την ανάλυση του σεναρίου. Η επιλογή και η απεικόνιση βασικών δεικτών από τα κλιματικά σενάρια NGFS γίνονται υπό την επιμέλεια του ΔΝΤ.

